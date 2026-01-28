Tallen de nou l'AP-7 a Gelida en direcció sud pels treballs de rehabilitació de l'autopista
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, marca un "horitzó de quinze dies" per completar l'obra, tot i que la pluja ho podria endarrerir
L'autopista AP-7 s'ha tornat a tallar aquest dimecres a Gelida en un tram de tres quilòmetres i mig en sentit sud perquè els treballs sobre el talús esfondrat afecten els tres carrils. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que ha assegurat que el tall l'ha demanat el Ministeri de Transports, després de comprovar que l'excavació que s'està fent fins a arribar a terreny estable afecta també part del carril de la dreta, que fins ara estava oberta. Lamiel ha marcat un "horitzó de quinze dies" des de l'inici del tall per completar l'obra, subjecte a les condicions meteorològiques. El tall afecta el tram entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia i l'SCT desvia el trànsit per la carretera A-2.
Des de l'SCT recomanen, en cas d'haver de passar per aquesta autopista, agafar alternatives a l'AP-7 com la ja anomenada A-2, que si s'agafa la C-15 permet rependre l'AP-7 a Vilafranca del Penedès; la C-32 pels Túnels del Garraf, que tornarà a ser gratuïta; la B-24 i l'N-340.
Lamiel ha remarcat que el tall s'ha fet després que el Ministeri de Transports ho hagi demanat per qüestions logístiques en els treballs d'excavació sobre el talús esfondrat i no perquè la circulació pels carrils que ja s'havien reobert no sigui segura. S'està excavant el talús esfondrat fins que es trobi terreny estable, ha indicat el director de l'SCT, i s'haurà d'excavar part del carril de la dreta. Així, per continuar els treballs també s'ha de traslladar la maquinària cap a altres carrils. En tot cas, Lamiel ha descartat que pugui quedar en algun moment afectat el sentit nord.
L’AP-7 va quedar tallada en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia per motius de seguretat després de l’accident ferroviari mortal del 20 de gener passat a Gelida, en què un mur de contenció de l’autopista va caure sobre un tren i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i diversos ferits. El tall es va fer l'endemà del tràgic succés a petició del Ministeri de Transports per prevenir riscos davant la possible inestabilitat del terreny i de la infraestructura.
En un primer moment es va interrompre totalment la circulació en aquesta zona en sentit Tarragona perquè els tècnics poguessin inspeccionar l’estat de la via. La mesura va obligar a activar desviaments i recomanar rutes alternatives, amb afectacions importants a la mobilitat.
Dissabte al migdia es va reobrir un carril en sentit sud a l’altura de Martorell, després que els tècnics del Ministeri de Transports que estaven avaluant el talús que va cedir van assegurar que fer-ho era "perfectament segur" perquè l'esfondrament va ser a la part exterior i no al terra de l'autopista. D'aquesta forma, es va poder recuperar una circulació limitada mentre continuen els treballs de reparació de les estructures malmeses. Lamiel va explicar que l'obertura dels altres dos carrils, els de la dreta i que són els que estan més a tocar de l'àrea de l'accident, era qüestió "de dies".