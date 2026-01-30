AGRICULTURA
Brussel·les defensa més recursos per a la nova PAC
La directora d’Agricultura a la Comissió Europea, Elisabeth Werner, va detallar que la Política Agrària Comuna (PAC) comptarà amb gairebé 400.000 milions d’euros en el pròxim pressupost de la Unió Europea per al període 2028-2034, una xifra superior als 378 milions del període 2021-2027 –gràcies als 45.000 milions desbloquejats per la CE–. Werner va negar que els canvis pressupostaris comportin una “nacionalització” de la PAC, encara que el seu redisseny implica la creació de plans nacionals que concentraran els ajuts.
Protestes del sector
Mentrestant, el sector agrari va mobilitzar més de 25.000 agricultors i 15.000 tractors a Espanya que van tallar múltiples carreteres en un “súper dijous” de protestes per rebutjar el pacte amb Mercosur i les retallades de la PAC.