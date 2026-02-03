MOBILITAT
Renfe suprimeix els tres últims AVE entre Barcelona i Madrid per treballar a les vies
Adif ho demana a les operadores per tenir més hores de manteniment i recol·loca viatgers. Només un d’aquests combois té parada a Lleida i Rodalies manté “la mateixa oferta ferroviària” que ahir
Adif va sol·licitar ahir a les operadores ferroviàries que donen servei al corredor d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona que suprimissin els últims trajectes de la jornada, ja que aquests trens estaven arribant en l’horari de manteniment, que s’utilitza a efectes de revisió i reparació de la infraestructura. La decisió del gestor de la infraestructura ferroviària buscava així disposar d’un període “adequat” per portar a terme treballs de manteniment, i ahir dilluns ja va afectar els tres combois programats per a les 20.27 i 21.07 hores amb sortida Madrid-Atocha, i el que havia de sortir a les 21.05 hores de Barcelona.
D’aquests tres, tanmateix, només el primer tenia prevista parada a Lleida. Renfe va informar, tanmateix, que els viatgers afectats van ser recol·locats automàticament al tren que va sortir a les 19.34 de Madrid, i que van acabar arribant a la capital del Segrià a les 21.48 hores. Així mateix, es va assegurar que, en cas que algun passatger no pogués viatjar a última hora, “se li buscarà una solució per continuar el viatge l’endemà”, oferint les alternatives adequades.
Pel que fa a la resta de la jornada, Rodalies i Regionals van seguir sense recuperar la normalitat. Hi va haver trens amb retards i una desena de trams que es van cobrir amb autobús. Per exemple, a l’Estació de Sants van ser diversos els trens entre Madrid i Barcelona que van acumular retards de més d’una hora i també es van cancel·lar alguns serveis. Aquesta situació continuarà avui.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, va assegurar ahir a la tarda que el servei de Rodalies seguiria amb la mateixa configuració i oferta que la desplegada durant aquest dilluns: “Parlem de certeses, i la certesa és que demà (per avui) iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que avui (per ahir).” Va subratllar que la prioritat de la companyia és “garantir la mobilitat de tots els viatgers”, ja sigui mitjançant el transport per via ferroviària o a través del pla alternatiu per carretera.
Per a això, el dispositiu compta amb un desplegament de 150 autobusos i 700 informadors distribuïts per tot el territori per assistir els usuaris i actualitzar la informació de l’estat del servei en temps real.
En total són 11 els trams que avui es tornaran a cobrir per carretera mitjançant serveis alternatius. Respecte a la recuperació de la xarxa, el portaveu va destacar que ahir al matí es va restablir el tram entre Figueres i Portbou, la qual cosa permet recuperar el recorregut complet de la línia des de Barcelona fins a la frontera francesa.
Tanmateix, va reconèixer que es continua treballant per eliminar limitacions a la xarxa.
Sílvia Paneque admet que “són dies molt complexos”
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que el Govern està “absolutament centrat” a resoldre la situació actual de Rodalies i continuar treballant en allò que té a veure amb l’estructura del sistema. Ho va dir durant la seua participació en el Simposi Empresarial de Funseam, celebrat a Barcelona, després que es mantinguessin els treballs a la xarxa de Rodalies i nombroses línies encara no hagin començat a operar. “Són dies molt complexos per a la mobilitat de Catalunya, tant per als usuaris, aquelles persones que es mouen en l’àmbit de Rodalies, com en l’àmbit econòmic”, va explicar. Renfe va informar diumenge a la nit que Rodalies seguiria ahir amb busos alternatius allà on no puguin circular trens, així com que el gestor de la infraestructura “continua els treballs urgents de millora, fet que permet anar normalitzant el servei”. El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, va explicar que el servei no s’havia reprès en la seua totalitat a causa de “la contínua aparició de nous punts” a reparar a la xarxa.