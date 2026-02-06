BANCA
BBVA va guanyar 10.500 M€ l’any passat, xifra rècord
Repartirà un dividend de més de 5.200 milions, el més gran de la seua història. Impulsat pels ingressos del negoci bancari
El grup BBVA va guanyar 10.511 milions d’euros el 2025, un 4,5% més que l’any anterior, obtenint un benefici rècord que supera per primera vegada els 10.500 milions, impulsat pels ingressos recurrents del negoci bancari. El marge d’interessos va augmentar un 4%, fins als 26.280 milions d’euros, amb un creixement de les comissions netes del 2,8%, fins als 8.215 milions. Com a resultat, els ingressos recurrents del negoci bancari van augmentar un 14,1%, exclòs l’efecte dels tipus de canvi. Els préstecs i avançaments a la clientela van augmentar un 11,5% el 2025, fins als 472.697 milions d’euros bruts, destacant el creixement del 14,2% en els concedits a empreses, mentre que als particulars es van incrementar el 8,3% i, dins d’aquests últims, els hipotecaris van augmentar un 5,4% i els de consum, un 10,3%.
Per àrees de negoci, BBVA va registrar un benefici històric a Espanya de 4.175 milions d’euros, un 11,3% més, gràcies a l’evolució dels ingressos recurrents del negoci bancari.
L’entitat distribuirà amb càrrec als resultats del 2025 un dividend per acció de 92 cèntims en efectiu, el més gran de la seua història i que suposarà l’abonament de 5.249 milions, un 31% més que el 2024. El banc ja va pagar 32 cèntims bruts per acció el 7 de novembre passat, quantitat a la qual se sumaran 60 cèntims per acció, que es pagaran previsiblement a l’abril.
A això se suma un pla de recompra de títols per valor de 3.960 milions, anunciat al desembre, del qual ja hi ha en marxa un primer tram de 1.500 milions i del qual s’ha executat el 42,8%.
El president del BBVA, Carlos Torres, va afirmar que el banc està “en el seu millor moment” i miren aquest 2026 amb perspectives positives.