Semillas Batlle preveu inversions per arribar a 40 milions en vendes
R&D es converteix en el primer accionista després de comprar la participació de l’ICF. La família Batlle es manté en el capital i la direcció també continua estable
Semillas Batlle ha anunciat un ambiciós pla d’inversions en tots els seus centres, a Bell-lloc d’Urgell, Torrent de Cinca i Talavera la Nueva, per impulsar el creixement i arribar a 40 milions d’euros en facturació per part de la històrica companyia, nascuda fa més de 200 anys. L’anunci coincideix amb l’entrada d’un nou accionista a l’empresa, R&D BCNA, en substitució de l’Institut Català de Finances. L’ICF es va incorporar al capital de Semillas Batlle el 2020, poc després que la família Batlle decidís professionalitzar la gestió de la companyia. Ara, sis anys després i una vegada completat amb èxit aquest procés d’acompanyament cap a la professionalització, R&D BCNA agafa el relleu de l’ICF i es converteix en el primer accionista de la companyia. L’empresa mantindrà l’actual equip directiu, encapçalat per David Giné com a conseller delegat, mentre la família Batlle es manté en l’accionariat de la companyia.
El pla d’inversions repercutirà en els quatre centres de Batlle, amb les seues tres fàbriques a Bell-lloc d’Urgell, Torrent de Cinca i Talavera la Nueva, i les oficines corporatives a Molins de Rei. Aquest pla ja ha començat a executar-se amb la introducció de nova maquinària i millores a les instal·lacions.
R&D BCNA és una empresa de capital familiar que ja estava present en l’accionariat de Batlle, “al qual va accedir gràcies a la confiança de la mateixa família Batlle”, va explicar la companyia. El nou accionista, per tant, coneix l’empresa i el sector i, precisament per això, ha decidit apostar pel creixement.
En l’últim exercici fiscal, tancat el maig de l’any passat, la companyia va facturar 32 milions d’euros, mantenint una tendència creixent que l’ha portat a duplicar la seua facturació en els últims 10 anys. Gràcies a aquest nou pla d’inversions, espera elevar els ingressos fins als 40 milions d’euros en els propers anys.
Batlle es dedica a l’obtenció, producció i comercialització de llavors, amb dos línies de negoci diferenciades. En primer lloc, la divisió de Gran Cultiu, que comercialitza tota mena de llavors per proveir la demanda de varietats capdavanteres en les principals línies de negoci agrícoles, com els cereals, les lleguminoses, les farratgeres i les oleaginoses.
I en segon lloc, la divisió Hobby, destinada a l’usuari no professional, amb la qual es produeixen i comercialitzen productes per a l’hort i el jardí, des de qualsevol tipus de llavor (hortícola, aromàtica o flor) fins a gespes, substrats, fertilitzants i fitosanitaris, tant en varietats ecològiques com convencionals.