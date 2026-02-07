VIRUS
Confirmen 39 positius més de PPA dins del radi
Reprenen les batudes de caçadors
El departament d’Agricultura va informar ahir de la detecció de 39 positius més de pesta porcina africana (PPA) a Collserola, tots dins del radi de 6 quilòmetres entorn del primer animal infectat. D’aquesta manera, ja són 142 els senglars detectats positius del virus.
L’actualització de dades coincideix amb la represa de batudes de caçadors a la zona de baix risc, en el radi de 10 i 20 quilòmetres respecte al focus inicial, previstes per començar avui. Agricultura va afirmar que l’objectiu d’aquestes batudes és “reduir l’abundància” de senglars a la zona. Així, queda reactivada la caça en 54 àrees privades i a les zones controlades de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montserrat i el Garraf.
D’altra banda, la Unitat Militar d’Emergències (UME) va abandonar ahir la base de Torreferrussa (Vallès Occidental) després d’haver acabat les seues tasques per la PPA. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va explicar que el treball de la unitat s’ha fet “segons el calendari establert”, durant la seua visita –amb el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto– al centre de comandament avançat habilitat per Agents Rurals.