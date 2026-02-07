PROTESTA
Dos anys de la gran revolta del camp
Centenars de pagesos es concentren davant la seu d’Agricultura a Barcelona per exigir que es compleixin els acords. Denuncien que encara pateixen excés de burocràcia i competència deslleial
Centenars d’agricultors convocats pel moviment agrari Revolta Pagesa, una vintena dels quals lleidatans, van iniciar ahir una concentració a Barcelona, que s’allargarà fins avui al migdia, per celebrar els dos anys de les històriques protestes que van tallar carreteres de tot Catalunya. Uns 140 vehicles, entre tractors i cotxes particulars, des de totes parts del territori, van arribar en columna fins a la capital catalana, on van desfilar per la Gran Via de les Corts Catalanes fins a plantar-se davant la seu del departament d’Agricultura de la Generalitat. L’acte va recordar la foto del febrer del 2024, quan més de 2.000 tractors van portar a terme una marxa lenta fins a Barcelona per denunciar la situació límit del sector. Dos anys després, continua patint un excés de burocràcia i patint la competència deslleial. Un dels portaveus d’aquest moviment, Jordi Ginabreda, va afirmar que malgrat les recents protestes en diverses carreteres catalanes en contra de l’acord entre la UE i Mercosur, els agricultors senten que les seues reclamacions han quedat de nou en un segon pla. “Llancem un missatge al departament d’Agricultura i a Presidència. Us vau comprometre a donar-nos algunes mesures palpables a finals de gener i no hi ha hagut res i venim a celebrar l’aniversari de Revolta Pagesa aquí”, va afegir.
Els agricultors concentrats a la capital catalana van arribar preparats per passar la nit i convertir la seua reivindicació en un acte lúdic. Els organitzadors van desplegar petites carpes per cuinar i durant la tarda es van portar a terme diferents tallers, com un d’hort urbà, conferències per donar a conèixer la situació del sector i es van oferir concerts amb música en viu, entre altres accions. La previsió és que abandonin el centre de Barcelona aquesta tarda, després d’organitzar una gimcana familiar i un mercat de productes agrícoles. Revolta Pagesa va animar la ciutadania en general a gaudir i participar en els seus actes i donar suport a les seues reivindicacions.
Ordeig garanteix canvis, però diu que no es pot fer “en tres dies”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va garantir als pagesos que hi haurà “resultats”, però va avisar que per a això “cal remar en la mateixa direcció” i que tot no canviarà “en tres dies”. “Ni tot depèn de la Generalitat ni tirarem endavant si tothom va a la seua. En el que depèn de nosaltres anirem a totes, amb més pressupost i regulacions més fàcils per al dia a dia”, va assegurar, afegint que sobre el que cal traslladar a Brussel·les “hem d’anar a l’una” i amb “propostes concretes sota el braç”. El conseller també va advertir que no val “quedar-se només amb les coses bones d’Europa i dir que la resta és una merda”. En aquest sentit, va remarcar, Europa ha portat molts beneficis a Catalunya, malgrat que hi ha coses que s’han de canviar. Ordeig va mostrar la seua comprensió per les mobilitzacions, però alhora va destacar el treball que han fet amb cada crisi, com la taula per la crisi del preu del vi o el control de la fauna cinegètica.