BANCA
Sabadell tanca el 2025 amb beneficis de 1.775 milions
González-Bueno explica la seua sortida per sorpresa. L’entitat anuncia una recompra d’accions de 800 milions d’euros
Banc Sabadell va tancar l’exercici 2025 amb un benefici net de 1.775 milions d’euros, un 2,8% menys que el 2024, segons va informar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en el seu primer resultat anual després de la fallida opa del BBVA. L’entitat catalana va explicar que la reducció del benefici es deu que al fet que l’exercici 2024 es van registrar 109 milions d’euros nets d’impactes extraordinaris, i que aïllant aquests impactes, el benefici net augmentaria un 3,4%. Juntament amb els resultats, el banc va anunciar una recompra d’accions de 800 milions d’euros, que ja compta amb l’autorització del Banc Central Europeu i que s’iniciarà dilluns vinent. La xifra es compon de 365 milions d’euros amb càrrec a resultats del 2025, més 435 milions de l’excés de capital generat per sobre del 13%.
Durant la presentació dels resultats, el conseller delegat de Sabadell César González-Bueno –juntament amb el seu successor, Marc Armengol– va explicar que la seua marxa del banc a partir del maig evitarà la “paràlisi” del banc. “La decisió és per sorpresa i aquest era l’objectiu”, va dir González-Bueno, que va assegurar que ha estat “de mutu acord”.
La gran banca guanya 34.000 milions el 2025, un 7% més
■ La gran banca espanyola va guanyar 34.000 milions d’euros el 2025, un 7 per cent més que l’any anterior. El grup de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja, les sis grans entitats financeres de l’Estat, van aconseguir un nou rècord gràcies a l’estrebada del negoci a Espanya i la diversificació geogràfica. De nou, Banc Santander es va anotar els resultats més grans i va obtenir la xifra històrica de 14.101 milions, un 12,1% més, dades conegudes després que el grup anunciés un acord per comprar Webster Bank als Estats Units per uns 10.300 milions d’euros. A l’entitat càntabra la segueixen el BBVA, amb un benefici de 10.511 milions (un 4,5 per cent més), i CaixaBank, de 5.891 milions (un 1,8% més).