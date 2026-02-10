Paneque: "Rodalies es recuperarà completament entre finals de setmana i principis de la que ve"
La portaveu del Govern de la Generalitat assegura que, tot i que la xarxa mantindrà encara 70 limitacions de velocitat, serà "compatible amb el servei comercial"
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha tornat a posar una data en l’horitzó per a la recuperació completa del servei de Rodalies a Catalunya. En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, la consellera ha assegurat que “entre finals d’aquesta setmana i principis de la que ve” es preveu “l’obertura total del sistema” de Rodalies. Malgrat això, ha avisat que es mantindran un total de 70 punts amb limitacions de velocitat “vinculats a revisions de l’emergència” que veu “compatibles amb el servei comercial”. D’aquesta setantena de trams, la meitat, ha dit Paneque, “poden ser revisades i eliminades en els propers 15 dies”, i la resta s’avaluaran “durant en el mes de març”.
El Govern torna a posar un calendari sobre la taula per a recuperar la normalitat al servei de Rodalies, exceptuant els trams de l’R3 i l’R15 que mantindran obres previstes prèvies a la crisi de la xarxa. Segons Paneque, “entre finals d’aquesta setmana i principis de la que ve” hi podrà haver “l’obertura total del sistema”. Tot i això, la consellera ha avisat ja que, fins i tot en aquest escenari, encara preveu que restin fins a 70 trams amb limitacions de velocitat, la meitat dels quals podrien restablir-se en dues setmanes i la resta en unes setmanes més.
El calendari de represa de serveis, però, no altera la previsió del Govern respecte dels transports alternatius que estan en marxa ara mateix. I és que Territori s’ha compromès a “mantenir tots els recursos addicionals per a assegurar la mobilitat”. “No es retiraran els plans alternatius de transport fins a tenir la seguretat que l’operativitat es manté en el temps, fins que hi hagi una sostenibilitat en el sistema”, ha sentenciat, tot afegint que passarà el mateix amb la gratuïtat dels bitllets de tren de Rodalies.
Aquest no és el primer cop que el Govern posa una data límit a les restriccions en el transit ferroviari, però en les anteriors ocasions les previsions van fallar i es va errar en el pronòstic. Ara, però, Paneque assegura que se senten més segurs amb les dates plantejades perquè haver establert “un calendari vinculat d’actuacions ha permès una metodologia de treball que fa que es puguin reobrir eixos”.
Paneque no vol dimitir
Preguntada per les mocions que es votaran aquest dijous al ple del Parlament demanant la seva dimissió, la consellera s’ha tornat a mostrar segura de mantenir el càrrec. “Per a mi és un honor encapçalar el Departament; estic determinada i compromesa amb les solucions i en que d’una vegada per totes hi hagi aquesta via de les solucions”, ha dit, tot convidant els grups que li demanen que plegui a “centrar-se en les solucions” i recordant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, la manté en el càrrec i li ha “traslladat la seva confiança en la feina que s’està fent”.
Per últim, la consellera de Territori s’ha felicitat per l’acord amb els sindicats majoritaris dels maquinistes que han permès desconvocar les seves previsions de vaga, però ha tornat a lamentar que en les hores punta del matí de dilluns s’incomplissin els serveis mínims marcats. Tot i això, s’ha limitat a dir que el Govern “ha traslladat a Renfe” el seu malestar “perquè valori les actuacions que ha de fer”, sense concretar si l’executiu demana algun tipus de càstig.