AGRICULTURA
Alerten que el cereal necessita 40 dies sense pluges per salvar-se
El sector demana a Agricultura que permeti l’ús de drons per aplicar fitosanitaris
L’excés de pluges que han patit les comarques de Ponent i la resta de Catalunya aquest hivern ha afectat l’activitat dels agricultors, que no poden entrar amb els tractors als camps per aplicar fitosanitaris que evitin la propagació de fongs a les plantes. Els pagesos han advertit que el cereal necessita almenys quaranta dies sense aigua per salvar-se, i des del passat Nadal, en zones com Bell-lloc d’Urgell, a la comarca del Pla d’Urgell, ha caigut més de 150 litres quan a un hivern normal no n’arriben a caure ni trenta.
El president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va reclamar a la Generalitat una flexibilització de les autoritzacions per poder realitzar vols amb drons i aplicar els fitosanitaris, ja que és l’única manera d’accedir a la totalitat dels camps. Roqué, que va explicar que l’excés d’aigua fa que el cereal “s’ofegui”, va afirmar que cal un “complement especial” per fer aquest tipus d’aplicacions i va assegurar que els agricultors han fet els cursos per poder ser “aplicadors”.
Moltes de les finques de cereal sembrades aquest hivern estan començant a “groguejar”, i a l’haver plogut tant l’aigua aflora del subsol perquè “no té més capacitat d’emmagatzemament”.
Situació crítica
Roqué va manifestar que “la pluja sempre és benvinguda”, però l’excés d’aquest any ha deixat una situació “crítica” i posa en risc el cereal, un dels motors econòmics que tenen l’agricultura i la ramaderia de país.
L’aigua també està fent perillar altres cultius com els fruiters, ja que hi ha arbres que poden podrir-se, mentre que les explotacions de porcí tenen les basses plenes de purins perquè no pot aplicar-se a l’haver-hi excés d’aigua a les finques.
Les pluges, d’altra banda, poden afavorir la fauna salvatge de conills i senglars, la qual cosa pot suposar més problemes per al sector.
Pel que fa a Lleida, les declaracions de sinistre per l’excés de pluges registrat les últimes setmanes sumen 205 hectàrees agrícoles, mentre que a nivell de Catalunya van arribar a 1.058 hectàrees, segons les dades provisionals de la companyia Agroseguro.