El govern espanyol es planteja reduir la deducció de l'IRPF als propietaris que apugin el lloguer
La mesura formaria part de la proposta de Sánchez per incentivar amb deduccions de fins al 100% als que abaixin preus
El govern espanyol està estudiant reduir les deduccions de l'IRPF als propietaris que apugin el lloguer, segons ha avançat aquest divendres 'El País' i confirmen fonts de l'executiu. Per ara, no hi ha res tancat, però el ministeri d'Habitatge està treballant en una proposta que preveu combinar els incentius – com l'anunci del president Pedro Sánchez de deduir un 100% de l'IRPF als propietaris que rebaixin lloguers- amb mesures en la línia contrària, que desencoratgin apujar preus. Malgrat això, des del govern espanyol apunten que "en cap cas" s'arribaria a eliminar la deducció de l'IRPF als lloguers perquè es vol mantenir un tracte diferenciat al lloguer residencial respecte al turístic o de temporada.
Segons expliquen fonts de l'executiu espanyol, la proposta s'està "treballant" i va "en línia amb el que sempre defensa el govern: incentivar els comportaments que redunden en l'interès general i desincentivar els que no".