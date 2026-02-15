AGRICULTURA
El disputat vot del pagès
Cinc organitzacions agràries mesuren la seua representativitat a les eleccions del proper dia 27. Busquen el suport entre els gairebé 9.600 electors de Lleida i fins a 21.400 a Catalunya
Els agricultors i ramaders de tot Catalunya estan cridats el proper dia 27 a participar a les eleccions agràries, de les quals no sortirà cap Parlament però sí que determinarà el qui és qui al camp, mesurant la representativitat de cada organització agrària.
Són cinc les candidatures que es presenten en circumscripció única de Catalunya i que opten a poder garantir-se la seua presència a la Taula Agrària i la resta de fòrums de diàleg i negociació amb l’Administració. Per poder ser considerada representativa, les organitzacions han d’assolir la xifra del 15% dels vots emesos.
En l’actualitat només n’hi ha dos que compleixin aquest requisit: Unió de Pagesos (UP), que en els últims comicis es va situar en el 55,04 per cent, i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), amb el 30,15 per cent.
Ambdós es marquen com a meta reforçar els seus resultats mentre que Asaja aspira a arribar al 15%, després que en l’última convocatòria es quedés en l’11,2%. La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) es juga també millorar resultats després del 2,59% de fa quatre anys, mentre que Assemblea Pagesa es presenta per primera vegada.
Amb un cens electoral minvant, en aquesta ocasió són 9.577 els electors de Lleida, dels quals 8.140 corresponen al pla i 1.437, a les comarques de muntanya. Representen gairebé el 45% del total de tot Catalunya, on podran emetre el seu vot fins a 21.374 electors.
Cada organització presenta el seu propi programa, però tots recullen problemes comuns i claus per al sector, que en aquests moments s’ha convertit tristament en notícia pels problemes en la sanitat animal (pesta porcina, dermatosi nodular contagiosa i grip aviària). En el cas del porcí, a més, relacionat amb un dels grans cavalls de batalla d’agricultors i ramaders, els problemes generats per la fauna salvatge, des dels senglars com a vector de la pesta fins als conills, passant per l’os al Pirineu.
La rendibilitat de les explotacions i els preus justos estan en l’eix de les demandes, amb l’acord entre la UE i Mercosur com a gran perill per als pagesos, denuncien.
A més a més, Serrat destaca que “també treballem per millorar la qualitat de vida del món rural, de les persones grans, els joves, les dones... perquè existeixi equitat amb els serveis que existeixen a les ciutats”.
“Defensem erradicar fauna salvatge i rebutgem Mercosur”
“Defensem l’erradicació de fauna salvatge i cinegètica que arruïna el treball dels agricultors i ramaders. Ho veiem amb els senglars en el cas de la pesta porcina africana, amb els conills en tota mena de finques agrícoles o l’os al Pirineu.” Així ho explica el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, que també posa com un dels grans estendards de la campanya electoral el rebuig frontal d’Asaja al pacte de la Unió Europea amb Mercosur. Adverteix que és clau aturar els problemes perquè “tal com està muntat avui el sector, amb preus injustos o burocràcia inassumible, és molt difícil que la gent jove es quedi al camp o decideixi incorporar-se”. El seu gran objectiu és assolir el 15 per cent de vots.
“El nostre model és la petita i mitjana pagesia al territori”
La coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, destaca que el seu sindicat defensa “el model de la pagesia petita i mitjana arrelada al territori, no tota”. Explica que es tracta del model majoritari que hi ha a Catalunya, però que també és el més difícil de defensar, sotmès, afirma, a les pressions i pertorbacions del mercat en el capítol de preus, però també per l’especulació amb la terra i l’aigua. A les eleccions el proper dia 27, el gran objectiu d’Unió de Pagesos és continuar sent l’organització majoritària.
“El nostre objectiu és recolzar el pagès professional i el relleu generacional”
“El nostre objectiu és donar suport de forma integral a l’agricultor professional, aquell que viu realment del camp i que té més del 50% dels seus ingressos de l’activitat agrària, i assegurar el relleu generacional.” El president de JARC, Joan Carles Massot, resumeix així la columna vertebral del programa de la seua organització de cara als comicis perquè “tots els recursos públics que es dirigeixin al sector primari han d’anar adreçats exclusivament als professionals”. En el bagatge de l’organització posa l’èmfasi en el seu treball d’assessorament a les empreses agràries. “El nostre objectiu és que cap projecte fracassi i tenim un índex d’èxit del 99% en els plans d’incorporació de joves.” Aposta per créixer en els comicis i “continuar sent la primera força a Lleida”, assegura.
UPA repeteix i Assemblea Pagesa s’estrena
Les dos organitzacions que completen el quintet de candidatures són les d’UPA i l’Assemblea Pagesa. En el primer dels casos es tracta d’una organització amb implantació a l’Estat espanyol, però que no ha arribat mai a obtenir la representativitat a Catalunya, mentre que la segona representa la gran novetat d’aquests comicis.