LABORAL
El salari mínim ha pujat un 86% l’última dècada
Aquest any queda establert en 1.221 euros al mes. Govern central i sindicats firmen demà l’acord sense la patronal
Govern central i sindicats, sense la patronal, firmaran demà l’acord pel qual el salari mínim interprofessional (SMI) quedarà establert per a aquest any i amb efecte retroactiu des de l’1 de gener en 1.221 euros mensuals. Representa un increment de 37 euros respecte a l’any passat i acumula una pujada de superior al 86 per cent l’última dècada. En concret, el 2016, se situava en 655,2 euros i un any després va superar els set-cents, fins a situar-se en 707,6. L’increment més important en un sol any va arribar el 2019, quan va passar de 735,9 a 900 euros, la qual cosa representa un repunt del 22%. Va arribar als mil euros el 2022, per a als dos següents exercicis situar-se en 1.134 i 1.221, respectivament.
Els sindicats i el ministeri de Treball defensen aquests increments camí de la dignificació del salari mínim, mentre que les patronals es desmarquen de les últimes pujades alertant que representen un fre a la creació d’ocupació.
Els autònoms i les micro i petites empreses són les que afirmen que no poden assumir aquests augments de costos, que afecten alguns sectors de manera especial, com pot ser l’agrari.
Els pagesos adverteixen que és molt difícil afrontar aquesta escalada de costos salarials. A la província, l’SMI afecta uns 23.000 treballadors.
Demà, la firma
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, firmarà demà amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, la pujada del salari mínim interprofessional en un 3,1% des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2026, fins a situar-se en els citats 1.221 euros mensuals per catorze pagues.
El salari mínim del 2026 queda fixat en 17.094 euros bruts a l’any i en 40,70 euros bruts al dia, amb caràcter general. Per als eventuals i temporers, l’SMI s’estableix per jornada legal en l’activitat en 57,82 euros, mentre que els empleats de la llar no podran cobrar menys de 9,55 euros l’hora.