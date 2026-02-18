LABORAL
La CEOE acusa la Moncloa de “tapar misèries” amb l’SMI
Díaz li demana “prudència, responsabilitat i empatia”. El Consell de Ministres aprova la revalorització a 1.221 euros
El president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, va afirmar ahir que “no dona crèdit” a les crítiques llançades dilluns contra la seua organització empresarial per part del president del Govern central, Pedro Sánchez, per “esborrar-se de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI)”. “Jo crec que tothom té molt clar què passa. És a dir, sembla que aquí cal continuar buscant enemics, doncs per tapar, no sé, alguna misèria”, va subratllar Garamendi.
El Consell de Ministres va aprovar ahir la pujada del 3,1% de l’SMI el 2026 fins als 1.221 euros mensuals en 14 pagues, amb la qual cosa els perceptors cobraran 37 euros més al mes amb efectes retroactius des de l’1 de gener.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que les pujades del salari mínim interprofessional (SMI) fetes per la Moncloa en els últims anys formen part “de la història d’èxit del país”.
Així mateix, va demanar al president de la CEOE “prudència, responsabilitat i empatia” amb els treballadors, ja que “guanya 23 vegades el salari mínim interprofessional”. A això, Garamendi, va dir que els discursos de Díaz “ja avorreixen i són “pur populisme”.
Mentrestant, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, va demanar a la patronal CEOE que “baixi del seu rol polític”.