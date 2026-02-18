L’OCU ho confirma: comprar un cotxe al comptat continua sent l’opció més econòmica en la majoria de casos
El rènting guanya terreny com a alternativa per als qui busquen previsibilitat en les despeses mensuals i evitar sorpreses
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) confirma que adquirir un vehicle mitjançant pagament al comptat continua sent la fórmula més rendible per als automobilistes espanyols, després d’analitzar les diferents modalitats de compra disponibles al mercat actual. L’estudi revela, no obstant, que el rènting es consolida com a alternativa per a aquells conductors que valoren per damunt de tot l’estabilitat pressupostària i l’absència d’imprevistos econòmics.
Per elaborar la seua anàlisi comparativa, l’organització ha fet servir com modelo de referència un Toyota Corolla 140 e-CVT Active Plus durant un període de quatre anys, avaluant tant la modalitat de rènting com la compra directa. L’estudi contempla igualment opcions intermèdies com el finançament bancari convencional i el finançament multiopció, cada una amb les seues particularitats quant a desemborsament inicial i cost total.
Comparativa de costos segons modalitat de compra
A través d’un contracte de rènting amb durada típica d’entre tres i cinc anys —que inclou una limitació anual de quilòmetres triada pel client—, el preu final assoleix els 5.549 euros anuals. Aquesta xifra incorpora totes les despeses associades al vehicle, des de manteniments i revisions fins imposats, assegurança i substitució de pneumàtics, sense costos addicionals imprevistos.
Al contrari, si l’adquisició del mateix model es realitza mitjançant pagament al comptat, el desemborsament inicial ascendeix a 26.645 euros. Tanmateix, l’OCU inclou en els seus càlculs els mateixos costos anuals de manteniment (5.549 euros) i la depreciació del vehicle, el valor residual del qual després de quatre anys s’acostaria als 15.000 euros segons estimacions de Ganvam, la qual cosa converteix aquesta opció en la més econòmica a llarg termini.
El finançament bancari tradicional es posiciona en un punt intermedi, amb un cost total aproximat de 22.000 euros després de quatre anys. Mentrestant, el finançament multiopció —caracteritzat per quotes mensuals reduïdes però amb una última quota elevada— pot superar els 23.800 euros en finalitzar el període, incloent una assegurança a tot risc amb franquícia durant el primer any.
Recomanacions segons el perfil del conductor
L’organització de consumidors subratlla que l’elecció òptima depèn del perfil i les necessitats de cada usuari. Per a aquells conductors que planegen conservar el vehicle durant molts anys, la compra al comptat o mitjançant finançament bancari clàssic representa l’opció més avantatjosa des del punt de vista econòmic.
En canvi, per als qui prefereixen renovar el seu automòbil amb més freqüència i desitgen evitar despeses inesperades, el rènting constitueix una alternativa còmoda, encara que no necessàriament la més barata. L’OCU insta els consumidors a comparar diverses propostes abans de firmar qualsevol contracte, ja que les diferències de preu per a un mateix model poden assolir el 20% entre diferents proveïdors.
Ajuts públics i deduccions fiscals
L’organització recorda a més que alguns ajuts públics com els del Pla Auto+ o les deduccions fiscals destinades a vehicles elèctrics i híbrids endollables no resulten aplicables a contractes de rènting per a particulars. Aquesta circumstància pot fer que la compra directa sigui encara més interessant en determinats casos, especialment per a aquells usuaris que compleixin els requisits per accedir a aquests incentius governamentals.