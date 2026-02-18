Lleida registra les baixes laborals més llargues de Catalunya, però amb menys treballadors afectats
De mitjana, la durada de les incapacitats a la demarcació és de 29,8 dies
El pes dels treballadors de baixa laboral a Catalunya s'ha duplicat des del 2010 i se situa en el 5,5% del total d'assalariats. Segons dades de la Seguretat Social només tenint en compte els empleats en règim general de baixa per malalties o accidents no relacionats amb l’activitat laboral, la xifra era del 2,78% fa 16 anys, mentre que l'any passat es va situar en el 5,5% fins al novembre. Ara bé, segons les xifres consultades per l'ACN coincidint amb el recent debat sobre les baixes, la durada mitjana de les incapacitats temporals s'ha mantingut estable l'última dècada al voltant d'un mes. El 2025 era de 27 dies, 12 per sota de la mitjana estatal. Entre els autònoms les baixes ascendeixen a 84 dies de mitjana, també en la línia dels últims anys.
Per demarcacions, la de Lleida és on hi ha menys assalariats que demanen la baixa, però és on les baixes duren més de mitjana. Així, les incapacitats a Lleida se situen en 29,8 dies de mitjana, amb el 4,5% dels treballadors que demanen la baixa sobre el total. Barcelona, de la seua banda, se situa al llarg dels anys lleugerament per sota de la resta, amb 26,7 dies el novembre del 2025. Alhora, les comarques gironines es van situar en els 28,9 dies i les baixes a Tarragona i Ebre, en els 28,8 dies.
Pel que fa a la incidència mitjana d'incapacitats temporals mensuals, Barcelona encapçala el rànquing (5,6% dels treballadors), mentre que Lleida el tanca amb el 4,5% el novembre passat.
Les dades arriben pocs dies després que el Govern anunciés diumenge passat que està promovent proves pilot als centres d'atenció primària (CAP) amb l'objectiu de reduir el temps de diagnòstic de les persones en situació de baixa. Consistiran en incentius per als centres que aconsegueixin escurçar la durada d'aquestes baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients. Malgrat que la mesura aixequés crítiques per part del sindicat Metges de Catalunya (MC), i també de partits com la CUP i els comuns, l'executiu es va refermar dimarts en el projecte.
Baixes més llargues entre els autònoms, però molt menys freqüents
Pel que fa als treballadors autònoms, els 84 dies de mitjana a Catalunya representen una xifra més alta que entre els que treballen per compte aliè, però es tracta d'una dinàmica recurrent i estable els últims anys. La proporció dels qui s'agafen la baixa per contingències comunes entre els autònoms, però, és molt més baixa que entre la resta, ja que al novembre se la van demanar l'1,1% del total.