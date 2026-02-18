La potència contractada a la xarxa per recarregar vehicles elèctrics a la demarcació de Lleida creix un 21% l’últim any
En els darrers 5 anys s’ha disparat fins a un 900%
La filial de xarxes d’Endesa, e-distribución, va accelerar el 2025 l’alta i connexió de punts de recàrrega de vehicle elèctric de diversos operadors a Catalunya, per consolidar-la com un dels principals motors del desplegament de la mobilitat elèctrica a l’Estat. La potència contractada dels punts de recàrrega de vehicle elèctric, connectats a la xarxa d’Endesa a Lleida, va créixer un 21% l’any passat, passant dels 10,7 MW als 13 MW. En els darrers cinc anys, aquesta xifra s’ha disparat un 900% a les comarques lleidatanes, des dels 1,3 MW registrats al 2021. A tot Catalunya, el creixement va ser del 43% el darrer any i se situa en els 96,5 MW. Fent retrospectiva als últims 5 períodes, al conjunt del país s’ha disparat fins a un 2.000%.
Les empreses distribuïdores asseguren que són “claus” en el desenvolupament de la xarxa de recàrrega, ja que s’encarreguen de connectar a la xarxa elèctrica l’escomesa que alimenta els carregadors de les empreses que desenvolupen el negoci, conegudes com a CPO (Operadors de Punts de Recàrrega).
e-distribución participa en taules tècniques de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i d’Aelec (Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica), així com en el GTIRVE (Grup de Treball d’Infraestructures de Recàrrega de Vehicle Elèctric), impulsat pel Ministeri de la Transició Ecològic per agilitzar la tramitació dels punts de recàrrega i eliminar les barreres i obstacles detectats en el desplegament del vehicle elèctric en els diferents tràmits tant autonòmics com locals.