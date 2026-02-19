TREBALL
L’absentisme laboral costa 415 milions a les empreses de Lleida
Pimec estima que representa de l’ordre de 2.500 euros per assalariat. Sanitat i neteja, els sectors amb més casos i educació i agricultura, a la cua
L’absentisme laboral, amb les baixes per incapacitat transitòria al capdavant, s’ha convertit en un dels grans maldecaps per a les empreses, que insten a solucions. El president de Pimec Lleida, Borja Solans, explica que l’absentisme costa de mitjana 2.500 euros a l’any. Tenint en compte que la província té 165.0804 afiliats al règim general de la Seguretat Social (sense tenir en compte els règims especials agrari i d’empleats de la llar) estem parlant de 415 milions a l’any. Explica que a Lleida els sectors amb més absentisme són el sanitari i el de neteja, amb un 6,4% cada un, mentre que la indústria se situa molt a prop amb un 6%. Al costat oposat del rànquing, amb la taxa més baixa, es troben l’educació i l’agricultura, amb un 1,9%.
El gruix de l’absentisme es genera per les baixes laborals, que han passat de representar 3,8 hores per cada treballador i mes a 8 hores l’any passat a Catalunya, explica Solans, En aquell període, afegeix, la mitjana de durada s’ha disparat un 170%, mentre que els casos d’incapacitat transitòria relacionats amb problemes mentals han crescut un 500%. Entre el col·lectiu dels més joves de 24 anys, els casos s’han triplicat, segons Pimec. Segons dades de la Seguretat Social, el novembre passat el 4,5% dels assalariats lleidatans van demanar la baixa i la durada mitjana va ser de 29,8 dies.
En aquest context, la patronal de les petites i mitjanes empreses aposta per posar les infraestructures de les mútues perquè puguin cooperar amb el sistema de la Seguretat Social i poder agilitzar els processos.
També defensa, com planteja la conselleria de Sanitat, donar incentius econòmics als CAP en la mateixa línia d’agilitzar. “Sempre defensem que els primer és la salut, però considereu necessari buscar solucions i optimitzar processos. Els empresaris som els primers que volem vetllar per la salut dels treballadors i que es reincorporin quan han de fer-ho”, defensa.