Les exportacions lleidatanes als EUA van caure un 35% el 2025
La província de Lleida va exportar productes als Estats Units per un valor de 78,29 milions d’euros el 2025 (segons les dades provisionals del ministeri de Comerç), la qual cosa va representar una caiguda de prop del 35% respecte al 2024 (uns 121 milions). Els aranzels de Donald Trump als productes europeus van entrar en vigor a l’agost; des d’aquest mes fins al desembre, les exportacions als EUA van caure prop d’un 25% (d’uns 37,65 milions a 27,93 milions). L’oli d’oliva és el producte més venut als EUA des de Lleida: el 2025 el valor de les seues exportacions va ser de 42,87 milions d’euros, seguit de les màquines i els aparells mecànics (9,7 milions d’euros). Les mesures de l’Administració nord-americana van colpejar a almenys 136 empreses lleidatanes, que han suportat els aranzels d’aproximadament el 15% i s’obre la possibilitat que puguin reclamar.