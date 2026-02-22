PREMIS
Premi a un estudi sobre la connexió política i economia
Josep Baró, de Lleida, obté el segon premi Ostrom. Desgrana la influència de la crisi de Corea del Sud en empreses
De Lleida a Madrid passant per Bellaterra i Seül: així ha recorregut el món Josep Baró Farreny, actualment a l’equip de risc de crèdit de la consultora-auditora EY i amb l’examen de finances CFA en l’horitzó. El jove lleidatà va ser notícia fa uns dies a l’aconseguir el segon premi Ostrom pel seu Treball de Final de Grau anomenat Political Connections and Market Responses: Evidence from the 2024 Korean Martial Law Crisi.
Baró va estudiar Economia en anglès a la UAB i se’n va anar d’Erasmus a Corea del Sud. Durant la seua estada a Seül, va viure un dels fets més “xocants” dels últims anys al país: la declaració de la llei marcial per part del ja expresident Yoon Suk-yeol –condemnat a cadena perpètua–. Va aprofitar l’ocasió per analitzar la influència de la política en l’economia examinant les connexions de les empreses del Kospi –la borsa coreana– amb les autoritats. Les conclusions del seu treball indiquen que la crisi va perjudicar les companyies que tenien exfiscals de l’Estat en els seus consells d’administració, ja que tenien molta relació amb Yoon, important exfiscal anticorrupció. “La gràcia de l’estudi és que les connexions en principi eren bones, però d’un dia per l’altre els va sortir malament la jugada”, explica Baró, que per portar a terme un estudi així a Espanya aprofitaria “un canvi sobtat de Govern”, com el del 2004 amb l’11-M.
Lleida, amb potencial de creixement
Malgrat les afectacions de la pesta porcina africana al sector agroindustrial, un dels més importants de Lleida, Josep Baró –que va estar de pràctiques en una de les empreses de Vall Companys– veu el territori amb molt potencial de creixement quan “Barcelona es comenci a tensionar” a nivell habitacional i d’empreses que no requereixin presencialitat. “Hi ha molta gent que es pensaria venir a treballar aquí”, apunta.