CONGRÉS
El sector porcí: “Han tingut anys per reduir la cabanya de senglars i no s’ha controlat com tocava”
El sector porcí reivindica la bona estratègia de bioseguretat adoptada aquests últims anys per les granges. Aecoc tanca el congrés a Lleida, pel qual han passat 450 professionals del carni
El 26è Congrés AECOC de Productes Carnis i Elaborats, que durant dos dies ha reunit a Lleida prop de 450 professionals del sector carni espanyol, va acabar ahir fent una radiografia dels reptes a què s’enfronta el sector en un marc especialment delicat a causa de les diferents malalties declarades, com la pesta porcina africana (PPA) i la incertesa per l’acord del Mercosur, els aranzels de la Xina i els Estats Units i la falta de relleu generacional.
En una taula de debat que va ajuntar el director general de la divisió càrnia d’AN Group, Iokin Zuloaga, el director del grup carni de Covap, Raúl Sanz, i el director general adjunt d’El Pozo Alimentación, Juan Antonio Cánovas, aquest últim va defensar el treball fet pel sector porcí en qüestions de bioseguretat a les granges abans de l’arribada de la PPA i va carregar contra la gestió portada a terme per contenir la població de senglars.
“Han tingut anys per actuar, veient com estava la situació en països com Alemanya, i no ho han fet”, va afirmar. En aquest sentit, va apuntar que la regionalització amb la Xina abans que es declarés el focus de Collserola ha permès frenar una mica el cop.
“La Xina compra els subproductes del porc, sense aquest mercat ens veuríem obligats a recalcular el cost de la carn de porc que consumim a Espanya”, va afirmar.
Respecte al sector avícola, Zuloaga va apuntar que la grip aviària pot considerar-se que ja s’ha convertit en una malaltia endèmica i va reclamar un protocol únic i clar sobre el procediment a seguir quan es detecta un cas, tenint en compte el tipus de granja. Per la seua part, Sanz va assegurar que, respecte a les malalties que afecten el boví, els cops solen ser molt durs perquè els seus cicles de producció són “molt llargs”.
Entre els reptes que afronta el sector carni, tots tres van destacar la falta de relleu generacional i l’excés de tràmits a què s’enfronten aquells que volen obrir una explotació.
En aquest sentit, van defensar que per animar els joves a continuar amb el negoci ha de “desestigmatitzar-se el sector” i fer-lo rendible i per aquest motiu van defensar el model d’integració i donar impuls a la tecnologia per poder guanyar eficiència.
Així mateix, tots van demanar vigilar les salvaguardes imposades arran de l’acord amb Mercosur perquè es compleixin.
Això ha comportat que la Xina hagi vetat també les exportacions de porcí que arriben des d’aquesta província, atenent el pacte de regionalització firmat amb Espanya. Tant la Generalitat com el Govern central van atribuir aquesta classificació a un “error” i van afirmar que s’està treballant per “reparar-lo”.
El Govern aixeca restriccions
La Generalitat té previst aixecar avui les restriccions que encara continuen en peu per la dermatosi nodular contagiosa sempre que no es detectin nous focus. A partir d’avui, s’aixecarà la zona de vigilància (radi de 50 quilòmetres) i tot el territori afectat passarà a considerar-se Zona de Vacunació II (ZVII). El director general de Benestar Animal del ministeri d’Agricultura, Emilio García Muro, va defensar ahir la ràpida actuació que ha permès contenir aquesta malaltia.
La Xina veta les exportacions de Tarragona
El mapa de la nova zonificació per a exportacions, aprovat dimarts després del vistiplau de la Comissió Europea, inclou dos municipis de Tarragona, Cunit i Calafell, on no hi ha casos detectats de PPA.