ELECCIONS
Els pagesos elegeixen demà els seus representants
La fauna salvatge marca la campanya de les eleccions agràries. PP i PSOE rebutgen retardar l’acord de Mercosur
La fauna salvatge, les malalties animals i els acords comercials han protagonitzat la campanya de les eleccions agràries, que se celebraran demà a tot Catalunya. Cinc organitzacions agràries es disputaran els vots d’un cens de 21.374 electors –9.577 a Lleida–, repartits en 430 meses –121 a Ponent i 35 a Alt Pirineu i Aran.
La coordinadora nacional d’Unió de Pagesos –que va guanyar els últims comicis–, Raquel Serrat, va considerar que la taula agrària és “molt important” per al territori i va cridar a la participació. UP va tancar ahir a Sidamon la seua campanya electoral, parlant sobre Mercosur, crisi de preus i burocràcia.
Per la seua part, el president de JARC a Catalunya, Joan Carles Massot, va defensar ajuts estructurals als agricultors professionals i als joves i va lamentar que el sector agrícola hagi vist “moltes coses” els últims cinc anys, des de la sequera del 2023 fins a l’excés d’aigua d’aquest hivern. Massot va carregar contra la fauna cinegètica i va fixar com a nous reptes el canvi climàtic i els acords amb tercers.
D’altra banda, el president d’Asaja a Catalunya, Pere Roqué, va destacar el treball fet “durant aquests cinc anys” i va afirmar que el sindicat agrari ha estat present en totes les grans mobilitzacions sobre la fauna.
Amb l’objectiu de superar el 15% dels vots per tenir representació, Asaja ha posat el focus en els problemes relacionats amb la pesta porcina africana, les plagues de conills i altres malalties provocades per la fauna cinegètica.
Paral·lelament, UPA –que també aspira a obtenir representació– ha insistit en la necessitat de cuidar el relleu generacional i en la incorporació de les dones al sector, mentre que Assemblea Pagesa es presenta per primera vegada a les eleccions amb una aposta per un model de proximitat.
Congrés
D’altra banda, PP i PSOE van rebutjar ahir al Congrés una proposició de Sumar per “no acceptar” l’aplicació provisional de l’acord amb Mercosur.
El diputat Ignasi Prat, president de mesa
El lleidatà Ignasi Prat, diputat de Junts en el Parlament, ha estat designat com a president de la mesa electoral de Torrefarrera per a les eleccions agràries de demà. Prat –probablement el primer diputat membre d’una mesa– va explicar que té granges de porcí a la província des de fa 30 anys i va demanar als electors que vagin a votar, ja que és una “eina” perquè el sector tingui veu en la presa de decisions.