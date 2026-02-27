AGRICULTURA
Les organitzacions agràries es mesuren a les urnes amb models diferents per al futur
UP defensa el model de petita i mitjana pagesia, mentre que JARC vol donar suport al professional. Relleu generacional i la lluita contra la burocràcia, entre les reivindicacions dels candidats
Un total de 21.374 agricultors i ramaders professionals de Catalunya estan cridats a participar avui en les eleccions agràries, una cita que no servirà per elegir un parlament, però sí que servirà per decidir l’equilibri de forces dins del camp català. En total, són cinc les candidatures que es presenten en circumscripció única a Catalunya. Per ser considerada organització representativa, cada una haurà d’assolir almenys el 15 per cent dels vots emesos, un llistó que en l’actualitat només superen dos entitats: Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). També es presenten a aquestes eleccions Asaja Catalunya, UPA Catalunya i Assemblea Pagesa.
En l’últim debat abans dels comicis, emès ahir per Lleida TV, la coordinadora nacional d’UP, Raquel Serrat, va destacar que el seu sindicat defensa “el model de la pagesia petita i mitjana arrelada al territori, no tota” i va destacar que “també treballem per millorar la qualitat de vida del món rural, de les persones grans, els joves, les dones... perquè existeixi equitat amb els serveis que hi ha a les ciutats”.
Per la seua part, Joan Carles Massot, president de JARC, va dir que aquestes eleccions són una gran oportunitat per poder defensar els pagesos davant de les administracions. “El nostre objectiu és donar suport de manera integral a l’agricultor professional, aquell que viu realment del camp i que obté més del cinquanta per cent dels ingressos de l’activitat agrària, i assegurar el relleu generacional.”
D’altra banda, Pere Roqué, president d’Asaja Catalunya, va manifestar que durant els últims cinc anys la seua organització ha estat al capdavant de totes les reivindicacions perquè el model productiu tingui l’obligació de donar una rendibilitat a la gent jove que es vol incorporar al camp.
Joan Montesó, secretari general d’UPA Catalunya, organització que tampoc va obtenir representació en les passades eleccions, va animar els pagesos a votar per la seua candidatura assegurant que sent als fòrums de decisió lluitaran contra la burocratització.
En to més combatiu, Gerard Batalla, d’Assemblea Pagesa, va criticar que les eleccions a les Cambres agràries són “un despropòsit”, que la taula agrària al no ser vinculant serveix de poc i que s’han d’articular polítiques agràries locals. Així mateix, va dir que lluiten per dissoldre la mateixa conselleria d’Agricultura.