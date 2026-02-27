RAMADERIA
El sector xifra en 4 milions les pèrdues directes per la dermatosi
Agricultura aixeca les restriccions, que afectaven 1.124 explotacions i 165 municipis. El Govern negocia una nova línia d’ajuts amb el sector
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar que a partir d’avui queden aixecades totes les restriccions per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Catalunya, que afectaven 1.124 explotacions i 165 municipis arran de l’últim cas a Campany (Alt Empordà). Aquestes mesures permetran reprendre amb normalitat el moviment d’animals a tot Catalunya, encara que el conseller va insistir que el sector haurà de mantenir una “vigilància reforçada” i va recordar que la vacunació és obligatòria.
Ordeig, a més, va remarcar que ja s’han abonat 6,3 milions d’euros en indemnitzacions a les explotacions afectades (més els crèdits de l’ICF habilitats per la crisi), i va destacar que el Govern està treballant amb el sector per donar una nova línia d’ajuts perquè les granges que van patir el buit sanitari puguin recuperar el seu potencial productiu.
Paral·lelament, l’associació Asoprovac Catalunya va xifrar en quatre milions d’euros les pèrdues directes en les explotacions afectades pels radis de protecció i vigilància. Els cinc mesos de crisi han impedit l’ocupació de més de 30.000 places de bestiar, i aquesta inactivitat ha provocat una caiguda de la facturació d’uns 160 milions d’euros.
El president d’Asoprovac Catalunya, Oriol Canal, va explicar que durant aquests mesos el sector ha patit la “pèrdua de clients i proveïdors” i que ha hagut de mantenir els costos fixos sense ingressos. “La prolongació de les restriccions ha impossibilitat qualsevol planificació”, va lamentar.