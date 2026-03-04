PROMOCIÓ
Lleida, líder catalana en economia verda, presenta projectes per 200 milions
Amb inversió publicoprivada, tindrien un impacte de 314 milions i 2.395 llocs de treball
La jornada L’Horitzó Lleida 2050 i una Catalunya sostenible, celebrada ahir a Barcelona i impulsada per la Fundació Horitzons 2050 i el Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida amb la col·laboració de les cambres de comerç de Lleida i Tàrrega, va situar Lleida com el territori que concentra el 50% del capital natural del país i que pot convertir-se en un vector estructural per reforçar l’autonomia estratègica de Catalunya en un context geopolític incert. La província lidera l’economia verda a Catalunya i va presentar projectes que requereixen mobilitzar 200 milions d’euros d’inversió pública i privada, amb un impacte estimat de 314 milions sobre la producció i la creació de 2.395 llocs de treball.
Entre les iniciatives destaca el desplegament de tres àrees d’activitat econòmica especialitzada en bioeconomia a Alcarràs, Balaguer i Montoluiu de Lleida amb una previsió d’inversió pública de 14,3 milions i de 28,2 privada. També destaca la creació d’un entorn d’experimentació tecnològica i regulatòria per accelerar biotecnologies i reduir riscos d’innovació (inversions de 15 i 5 milions) i un espai de proves d’indústria 4.0 al Parc Agrobiotech per impulsar fabricació avançada i sostenible (2 i 1 milions), així com un centre de formació en economia verda i una oficina d’atracció de talent per garantir capital humà qualificat (10 i 4 milions). També destaca el desplegament d’un model de gestió multifuncional de boscos públics per activar biomassa, fusta estructural i crèdits climàtics (25 i 80 milions); programes d’agricultura regenerativa i sistemes de monetització d’externalitats positives (3 i 1 milions) i el desplegament de la connectivitat NB-loT via satèl·lit per optimitzar la gestió hídrica i l’agricultura de precisió (12 milions d’inversió pública).
El potencial de Lleida
El president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, va destacar que “Lleida sap què vol ser l’any 2050 i quins projectes ha d’impulsar abans de 2030 per fer-ho possible”. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que “Catalunya només podrà garantir una sostenibilitat real i justa si activa estratègicament el potencial de Lleida”.