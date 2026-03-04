LABORAL
Lleida registra 130 aturats més al febrer, però crea 1.647 llocs de treball
El nombre total de parats se situa en 15.994 i el d’afiliats, en 211.848
La província de Lleida va tancar el mes de febrer amb un repunt dels aturats per tercer mes consecutiu, situant-se el total de persones que busquen feina en les 15.994, que són 130 més que les que es comptabilitzaven al gener (0,82%), segons les dades publicades ahir pel ministeri de Treball. Aquest augment ve donat, sobretot, pel col·lectiu sense ocupació anterior, compost majoritàriament per joves a la recerca del seu primer lloc de treball, i pel sector serveis, que sumen 99 i 68 nous aturats respectivament. També puja el nombre d’aturats en la construcció (7). Al contrari, la xifra d’aturats ha baixat tant en agricultura (-35), com en la indústria (-9). L’últim any, tanmateix, l’atur ha baixat en 33 persones a la demarcació, un 2,04%.
Malgrat el repunt del nombre d’aturats, durant el mes de febrer es van crear a la província 1.647 llocs de treball (+0,78%) i el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social es va situar en les 211.848 persones. Si es compara amb fa un any, s’han creat 4.913 treballs, la qual cosa suposa un increment del 2,37%. En termes relatius, Lleida és la demarcació catalana que més ocupats ha guanyat l’últim any.
En el conjunt de Catalunya l’atur va pujar en 2.039 persones al febrer, fins a situar-se el nombre total d’aturats en els 327.253. Durant el mes passat es van crear també 23.564 llocs de treball (+0,62%), la qual cosa situa el número total d’ocupats en 3.850.359.
A nivell estatal, el nombre d’aturats registrats a les oficines dels serveis públics d’ocupació va augmentar en 3.584 persones el febrer (+0,15%) respecte al mes anterior, situant-se en els 2,443 milions. D’altra banda, la Seguretat Social va registrar una mitjana de 97.004 de cotitzadors més respecte al mes anterior (+0,45%), situant-se el número total d’ocupats en els 21.903.259. Catalunya va ser la comunitat autònoma on més va pujar l’afiliació.
Pimec alerta que el dinamisme econòmic no es trasllada al treball
El secretari general de la patronal Pimec, Josep Ginesta, va afirmar ahir que l’increment “inusual” de l’atur del mes de febrer confirma que no s’estan aprofitant les oportunitats i l’impuls econòmic. Ginesta va afirmar que l’economia catalana té més impuls i més creixement que les del seu entorn, però que aquest dinamisme “no s’està traslladant amb la intensitat necessària” al mercat laboral. Per la seua part, els principals sindicats, CCOO i UGT, van valorar com a “favorables” les dades d’atur i afiliació de febrer, que van considerar “coherents” amb el comportament habitual del mercat laboral aquest mes. Tanmateix, adverteixen, aquesta evolució positiva conviu amb “fragilitats estructurals persistents”, especialment en sectors amb elevada estacionalitat i en les dificultats dels joves per trobar estabilitat laboral. A més, consideren que “la invasió de l’Iran” introdueix un element d’incertesa econòmica.