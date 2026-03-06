SEGRE

El conseller d'Empresa i Treball ha parlat d'ajudes a empreses afectades per la crisi amb representants del teixit empresarial de Lleida

Aquest divendres Miquel Sàmper ha explicat que preveu definir en dues setmanes un paquet d'ajudes a empreses afectades per la crisi geopolítica

El conseller, Miquel Sàmper, a la presentació dels pressupostos de 2026 a representants d'empreses de Lleida

ACN - Roger Segura

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha parlat de les ajudes a empreses afectades per la crisi geopolítica en una trobada amb representants del teixit empresarial de Lleida. Ha detallat que el Govern dona continuïtat a les mesures adoptades arran de la crisi aranzelària. 

Sàmper ha comunicat que en dues setmanes esperen tenir un paquet d'ajudes a les empreses per la crisi geopolítica. I per ara, el Govern ha convocat una reunió per dijous que ve amb el sector més afectat per la guerra a l'Orient Mitjà i per un eventual bloqueig comercial dels Estats Units. 

