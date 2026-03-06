SEGRE

JORNADA

La primera Trobada del Talent reuneix unes 400 persones a Tàrrega

La primera Trobada del Talent reuneix unes 400 persones a Tàrrega

La primera Trobada del Talent reuneix unes 400 persones a Tàrrega - LAIA PEDRÓS

Redacció

Unes 400 persones van omplir ahir el Teatre Ateneu de Tàrrega en la primera Trobada del Talent, organitzada per Isprox i SEGRE. La jornada tenia com a objectiu oferir eines i estratègies per fidelitzar el talent laboral i analitzar els reptes de la seua gestió en l’actual entorn competitiu. La trobada va comptar amb tres taules redones amb dotze experts en recursos humans i una ponència sobre lideratge a càrrec d’Imma Xampeny.

