SANITAT
Tres nous focus de pesta, que arriba a Sant Just Desvern
Amb això s’eleven a 35, tots per senglars infectats. Es manté la vigilància en 45 granges comercials de porcí
El ministeri d’Agricultura ha notificat tres nous focus de pesta porcina africana (PPA) en senglars a Barcelona. Dos s’han registrat a Cerdanyola del Vallès, a la zona zero, i per primera vegada un afecta el municipi de Sant Just Desvern, que es trobava a la zona infectada de baix risc. Així ho va explicar ahir la conselleria d’Agricultura al sector.
D’aquesta manera ja són 37 els focus notificats, dels quals tres es consideren primaris i 34, secundaris. El total de senglars positius fins el moment són 216 en una àrea de vuit municipis barcelonins. A més, s’han analitzat 1.708 animals més que han resultat negatius, dels quals 1.176 corresponen a exemplars capturats o abatuts sense mostrar simptomatologia clínica i 532 s’han investigat per vigilància passiva (cadàvers o restes d’animals trobats al medi natural o senglars amb simptomatologia abatuts) a la zona infectada i el seu entorn.
Els serveis veterinaris oficials mantenen els controls, inspeccions de les mesures de bioseguretat i vigilància passiva reforçada en les 45 explotacions comercials de la zona de control. Set es troben en l’anomenada zona II i les 38 restants, a la zona I. També es troben sota control oficial una quinzena d’establiments porcins no comercials. En el cas de les granges de la zona I sense presència de virus circulant, els animals enviats a escorxador no han de ser marcats i a efectes comercials, afirma el ministeri, no estaran depreciats. A la zona II, infectada, es mantenen les restriccions i les canals han ser marcades, mentre que ha de ser acceptat el trasllat per part de l’escorxador de destinació.
Paral·lelament, la cotització de porc viu va repuntar ahir 5 cèntims d’euro a Mercolleida, la qual cosa deixa el tauler en 1,145 euros el quilo viu. Es confirma així la tendència alcista que el mercat preveu que es mantingui almenys fins a Setmana Santa, com va publicar SEGRE ahir. De tota manera és lluny dels costos, que són d’1,33.