AGRICULTURA
Emma Teixidó, agricultora: «El més complicat ha estat bregar amb tota la burocràcia»
Va impulsar l'empresa familiar amb un projecte centrat en la producció de fruita de pinyol madurada en l’arbre
Emma Teixidó és una agricultora de 34 anys de Seròs que, després d’estudiar i treballar fora de casa, el 2023 va decidir tornar i, juntament amb el seu germà, va donar impuls i va desenvolupar l’empresa familiar amb un projecte centrat en la producció de fruita de pinyol madurada en l’arbre i amb venda directa el consumidor final.
La seua incorporació al sector agrari, tanmateix, no va ser un camí senzill. “Ha estat un procés dur, perquè bregar amb el tema burocràtic ha estat molt tediós”, assegura. De fet, des que va decidir incorporar-se fins a completar la majoria dels tràmits va passar un any i mig, afirma.
Això, considera, hauria de canviar per facilitar la incorporació de noves generacions al sector agrari. “A Seròs som un grup que volem continuar amb el negoci familiar, però necessitem més agilitat i que el sector sigui atractiu.” “El que és realment complicat és que algú que no provingui d’una família pagesa vulgui incorporar-se al sector”, va lamentar. “És difícil aconseguir sòl, finançament i posar-ho tot en funcionament.”