AGRICULTURA
Pla de la Generalitat per impulsar el relleu generacional al camp
Entre les mesures s’inclou un incentiu per a agricultors que es jubilin i traspassin el sòl a joves. Busquen acompanyar-los i orientar-los en tot el procés
La Generalitat vol facilitar l’accés dels joves i les dones a l’activitat agrícola per garantir el relleu generacional en un sector clau per a la sobirania alimentària de Catalunya i revitalitzar els entorns rurals per evitar la despoblació. Per a això la conselleria d’Agricultura ha impulsat un nou projecte anomenat Catifa Vermella que inclou un decàleg de mesures per acompanyar-los i orientar-los en aquest procés i que el conseller Òscar Ordeig va presentar ahir en un acte a Seròs. Una de les mesures més destacades d’aquest nou pla és la creació d’un programa de traspàs d’explotacions en actiu, en què a través del fons agrari, el Govern donarà una ajuda per incentivar les jubilacions en el sector i el traspàs de finques a persones joves i dones. “Volem evitar l’abandó d’explotacions que ja compten amb una base productiva consolidada”, va assegurar Ordeig. La bateria de propostes també preveu la figura d’un referent a les oficines comarcals perquè pugui oferir un acompanyament integral; un programa específic d’assessorament personalitzat o impulsar iniciatives innovadores perquè els joves puguin començar l’activitat de forma “fàcil i sense haver de fer grans inversions”, com obradors compartits. També inclou millores de la fiscalitat, la creació d’una taula de governança amb organitzacions, entitats, universitats i centres d’investigació i la posada en marxa del banc de terres en desús, la primera convocatòria del qual ja està oberta i ofereix quaranta-tres terrenys. Així mateix, es preveu la millora i ampliació dels ajuts existents i la potenciació d’una plataforma digital per crear una xarxa de relació entre els joves agricultors.
Evolució de la PPA
Paral·lelament, Ordeig va confirmar la troballa de vint-i-un nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA), uns dels quals fora de la zona d’alt risc, cosa que ha obligat a afegir a aquesta zona els municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Amb aquests, el nombre total de casos ja ascendeix fins als 216.