EMPRESES
El Govern preveu ajuts a empreses afectades per la crisi de l’Iran
Sàmper espera tenir-los a punt d’aquí a 10 dies després de reunir-se amb els diversos sectors. Defensa que les inversions empresarials es distribueixin a tot Catalunya
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va anunciar que el Govern es reunirà dijous vinent amb representants dels sectors econòmics i empresarials més afectats per la guerra al Pròxim Orient i del possible bloqueig comercial dels EUA, per avançar en la definició d’un paquet d’ajuts econòmics i d’assessorament que l’Executiu espera tenir acabat en un parell de setmanes.
Sàmper va fer aquestes declaracions en la presentació davant de representants del teixit empresarial de Lleida, dels detalls del projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026, que ascendeix a 49.000 milions d’euros i que suposa un increment de 9.100 milions respecte a l’últim pressupost aprovat, el 2023, que s’ha anat prorrogant durant 2024 i 2025.
Va subratllar que l’objectiu és consolidar aquest volum de despesa no només per a l’exercici actual, sinó també per establir un marc financer estable a mitjà termini per a Catalunya.
Va posar especial èmfasi a Lleida a l’explicar les polítiques de cohesió territorial que impulsa el seu departament i que l’objectiu del Govern és que les noves inversions empresarials no es concentrin únicament a Barcelona i la seua àrea metropolitana, sinó que es distribueixin pel conjunt de Catalunya.
Així, l’estratègia de captació d’inversions pretén que el 50% dels nous projectes empresarials s’implantin fora de la capital catalana, beneficiant territoris com Lleida, la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre o el Pirineu.
Entre les mesures amb impacte directe a la província, va destacar el reforç dels fons de transició nuclear, que assoliran els 75 milions d’euros. Aquests ajuts beneficiaran 19 municipis: deu de la comarca de les Garrigues i nou del Segrià, amb l’objectiu de compensar els efectes econòmics del futur tancament de les centrals nuclears en aquestes zones.
Així mateix, es va referir a la voluntat de tenir “un millor turisme” i que els visitants es redistribueixin en tot el país, amb especial èmfasi al Pirineu, i no es concentrin al litoral. També va subratllar la importància de preservar el comerç de proximitat “en un moment molt complicat” per l’impacte del comerç electrònic.