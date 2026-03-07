“Hi ha una exigència irreal”
Gerard Encuentra percep una “pressió excessiva” entorn de l’Hiopos Lleida i demana posar el focus en la salvació. Espera un partit “molt complicat” contra Baskonia, recent campió de Copa
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va assegurar aquest divendres que l’equip ha d’assumir que el seu objectiu és la permanència i va reconèixer que al vestidor “sentim una exigència que és irreal”, mentre va confiar que el nou fitxatge, Dani Garcia, pugui ajudar des del primer moment per la seua ràpida adaptació.
Encuentra va afirmar que el conjunt lleidatà ha “d’assumir la realitat”. “L’objectiu és salvar-nos. Tenim equip per a això, no hi ha un supertalent gaire millor que el dels altres”, va explicar. En aquest sentit, va assenyalar que percep una “pressió excessiva” entorn de l’equip que no es correspon amb la seua situació.
“Aquest any anem amb una motxilla d’expectatives més alta de la real. La nostra realitat és que som un dels equips de la zona baixa i ho hem d’assumir”, va subratllar. Malgrat això, va deixar clar que “el que sí que ens hem d’exigir és donar el 100% als partits, que és una cosa que sembla que no hem aconseguit darrerament”.
Respecte al partit de demà davant del Baskonia, campió de la Copa, l’entrenador lleidatà va anticipar un partit “molt complicat” davant d’un rival que poc s’assembla al que van superar a la primera volta al Barris Nord (86-80). “Han anat creixent, han fet ajustaments i estan en un moment de confiança alt. Són un equip molt físic i amb molt talent”, va advertir.
Tot i així, va remarcar que el seu equip viatjarà amb la intenció de guanyar. “Volem ser un Lleida reconeixible per la lluita, la intensitat i el compromís. Si mostrem això, podrem competir i plantejar-los un partit difícil”, va assenyalar. Encuentra també va valorar positivament l’arribada del base Dani Garcia, del qual va destacar la ràpida adaptació. “És un jugador intel·ligent, coneix la categoria i pot ajudar-nos molt, perquè s’està acoblant a l’equip més ràpid del que esperàvem”, va explicar. A més, va elogiar que “és capaç de pressionar a tot el camp, encomanar als seus companys i dirigir”. Sobre l’estat físic de la plantilla després de l’aturada, Encuentra va explicar que les últimes setmanes han servit per recuperar jugadors amb molèsties i reforçar alguns aspectes del joc. No obstant, es va mostrar descontent amb la situació de Golomán, que no arribarà “al cent per cent”, després de disputar molts minuts amb Hongria malgrat arrossegar molèsties prèvies. “Hauríem preferit que parés, però no ens podem oposar que vagi amb la seua selecció. Ell creia que havia de fer-ho perquè eren partits importants i ara no ha arribat en la millor situació, però podrà jugar”, va explicar Encuentra.
El Robles, “a l’UCI”, rep un equip capdavanter
L’Hiopos Lleida afronta avui (18.30 hores) una de les seues últimes oportunitats per aspirar a la permanència en Lliga Femenina 2, rebent el Mariscos Antón Cortegada, el quart classificat. Amb l’equip a tres victòries de la salvació i amb sis jornades per disputar, el tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, no va amagar que la situació és crítica: “Som a l’UCI, ferides de forma bastant greu, perquè se’ns han escapat partits importants, però hem de lluitar fins al final”, va explicar. De fet, el menorquí va apuntar que la clau és “no mirar la classificació, centrar-nos en nosaltres i donar una bona imatge”. “Crec que jugar contra rivals de la zona alta ens pot ajudar a jugar amb més facilitat i a demostrar esforç fins al final passi el que passi”, va concloure.