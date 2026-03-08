L’experiència del treballador, una prioritat
Polítiques de benestar i creixement intern per retenir talent. Cuidar i oferir oportunitats reals de desenvolupament és clau
En un mercat laboral cada vegada més competitiu, l’atracció i fidelització del talent s’ha convertit en una prioritat estratègica per a les organitzacions. Així ho van destacar els ponents de la taula redona Atracció i fidelització del talent en un entorn competitiu, moderada per Maite Font (Payper), amb la participació de Patricia Iglesias (Chief People & Culture Officer de Techsoulogy), Xavi Picanyol (Global CoE Leadership Development de PepsiCo), Belén Badia (Chief People & Culture Officer de PortAventura World) i Mara Ortiz (People & Culture Manager d’Ametller Origen).
Per a Ametller Origen, el secret està a escoltar de veritat les persones: “Ens esforcem per conèixer què necessita cada treballador i oferir-li respostes flexibles i personalitzades”, va afirmar Ortiz. La companyia disposa de polítiques de conciliació molt àmplies que faciliten la vida familiar i professional, a més de fomentar la promoció interna, que el 2025 va assolir el 76% de cobertura de vacants amb talent intern. “Creiem que créixer dins de l’empresa és la millor eina de fidelització. Si les persones veuen futur, es queden”, va afegir.
PortAventura World posa l’accent en l’experiència de l’empleat com a motor de motivació i compromís. “La nostra obsessió és oferir-los un viatge d’experiència amb la mateixa satisfacció amb què els nostres visitants gaudeixen del parc”, va explicar Badia. Va destacar també la importància del feedback continu i de la formació de líders coherents amb el model de valors de l’empresa. PortAventura promou un ampli programa de benestar que inclou gimnàs, acompanyament psicològic, assessorament legal i activitats socials. “Som una empresa divertida i a la feina també ho passarem bé”, va resumir.
PepsiCo va remarcar la rellevància de generar entorns en els quals sigui possible desenvolupar-se de manera contínua. “No hi ha millor manera de retenir talent que donar-li oportunitats reals de creixement”, va afirmar Picanyol. “Volem que cada professional pugui reinventar-se dins de PepsiCo”, va dir.
Patricia Iglesias, de Techsoulogy, va defensar la importància de garantir seguretat psicològica dins dels equips i substituir les avaluacions anuals rígides per un feedback continu. També va parlar d’accions de coaching i de formació.