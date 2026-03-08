NORMATIVA
La Unió Europea prohibeix anomenar ‘filet’ productes sense carn
Sí que permet ‘salsitxa’ o ‘hamburguesa’
Els estats membres i el Parlament Europeu van arribar dijous a un acord provisional que, si ésr ratificat per les parts, prohibirà en territori comunitari que es comercialitzin sota termes com “filet”, “alites”, “txuletó” o “mitjana” productes que no continguin carn. Aquesta normativa busca reforçar la posició dels agricultors en la cadena alimentària i suposa una revisió del reglament d’Organització Comuna de Mercats per als productes agrícoles.
El text introdueix una definició de carn com a “parts comestibles dels animals” i precisa que les denominacions “filet”, “costella”, “cuixa”, “pit” o “cansalada”, entre altres –s’hi inclouen fins trenta-un termes–, s’han de reservar als productes que continguin carn i excloure els d’origen vegetal o els conreats a partir de cèl·lules, per tal de “protegir certs productes carnis i assegurar la transparència al consumidor i una competència justa”. Tanmateix, altres noms molt coneguts pels consumidors, com “hamburguesa vegetariana” o “salsitxa vegetal”, continuaran permesos almenys ara per ara.
La patronal càrnia Anice va assegurar que lluitarà perquè la Unió Europea també blindi termes com burger, xoriço, salsitxa o nuggets, que han quedat exclosos de la llista aprovada, provisionalment a Europa amb els termes l’ús dels quals serà exclusiu per a productes que continguin carn.
No obstant, va celebrar que el canvi suposa un pas “significatiu” per enfortir la seguretat jurídica del sector.