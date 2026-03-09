Així puja el Salari Mínim Interprofessional aquest 2026
El Reial decret 126/2026 fixa el SMI en 40,70 euros diaris amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany
El Govern ha aprovat el Reial decret 126/2026, de 18 de febrer, que estableix el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l'exercici 2026. La nova quantia se situa en 1.221 euros mensuals o 40,70 euros diaris, segons que la retribució es fixi per mesos o per dies. Aquesta mesura afecta tots els treballadors del país i té efectes retroactius des de l'1 de gener de 2026.
L'article 1 del Reial decret precisa que aquestes xifres fan referència a la jornada legal de treball en cada activitat. En el cas del salari diari, no s'hi inclou la part proporcional de diumenges i festius. Els treballadors amb jornades inferiors a la legal percebran la retribució proporcionalment. Cal destacar que aquesta actualització no modificarà l'estructura salarial dels professionals que ja percebin retribucions superiors en còmput anual.
Per determinar si un salari supera el mínim establert, la quantia anual de referència s'estableix en 17.094 euros. Aquest càlcul inclou l'SMI més els complements salarials vinculats a circumstàncies personals del treballador, al treball realitzat o als resultats empresarials. D'aquesta manera, els convenis col·lectius i acords individuals que superin aquesta xifra no hauran de ser revisats.
Treballadors temporals i eventuals
Els empleats eventuals i temporers que prestin serveis durant un màxim de 120 dies a la mateixa empresa rebran, juntament amb l'SMI, la part proporcional corresponent a diumenges i festius. També se'ls abonarà la retribució de les dues pagues extraordinàries, equivalents a trenta dies de salari cadascuna. En aquests casos, el salari diari no podrà ser inferior a 57,82 euros per jornada legal.
Pel que fa a les vacances d'aquest col·lectiu, percebran la part proporcional que els correspongui de les vacances legals mínimes quan no hi hagi coincidència entre el període de gaudi i la vigència del contracte. En la resta de situacions, la retribució vacacional s'ajustarà a l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors.
Empleats de la llar i treballadors per hores
Els empleats domèstics que treballen per hores, en règim extern, veuran fixat el seu salari mínim en 9,55 euros per hora efectivament treballada. Aquesta quantia es determina d'acord amb l'article 8.5 del Reial decret 1620/2011, que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. El càlcul pren com a referència el salari establert per als treballadors eventuals i temporals.
En tots els casos, les quanties fixades per dia o per hora computen únicament la retribució en diners. El text legal és explícit: el salari en espècie no podrà reduir la quantia íntegra que s'ha de percebre en metàl·lic, garantint així que els treballadors rebin l'import íntegre establert.
Excepcions a l'aplicació del nou SMI
El Reial decret estableix dues situacions en què les noves quanties no seran aplicables. La primera afecta les normes de les comunitats autònomes, Ceuta, Melilla i entitats locals que utilitzin l'SMI com a indicador de renda per accedir a prestacions, beneficis o serveis públics, sempre que aquestes normes estiguessin vigents abans de l'entrada en vigor del Reial decret.
La segona excepció fa referència als contractes i pactes privats vigents anteriorment que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència. En aquests casos, només s'aplicaran les noves quanties si les parts implicades ho acorden expressament. Aquesta previsió pretén evitar alteracions automàtiques en acords establerts amb anterioritat que poguessin generar desequilibris no previstos.