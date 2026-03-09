GUARDONS
Un oli de Lleida, al Top 10 de la Guia Iberoleum 2026
Kylatt, de Fruits de Ponent i Novacoop Mediterranea
L’oli verge extra ecològic Kylatt, produït al Molí d’Alcanó, de Fruits de Ponent i Novacoop Mediterranea, ha aconseguit un destacat reconeixement en la Guia Iberoleum 2026, situant-se entre el Top 10 en la categoria d’olis verge extra afruitats mitjans. La distinció subratlla la qualitat excepcional d’aquest oli prèmium consolidant-lo, a més, com un dels tres millors olis de Catalunya en aquesta categoria. Aquesta menció situa KYLATT entre els 10 millors olis verge extra afruitats mitjans d’aquest llistat, destacant per un sabor equilibrat i una textura suau que combina frescor i suavitat.
Aquest reconeixement s’uneix a altres premis internacionals obtinguts en esdeveniments de prestigi com els celebrats a Tòquio, Londres, Los Angeles, París, Berlín, Nova York i Dubai.