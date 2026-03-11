Aquest és el nou segell per identificar la mel catalana, el MAAC, i que cinc marques de Lleida el porten
El dilluns es va presentar la marca col·lectiva per identificar i donar valor a la mel produïda a Catalunya. Les marques amb aquest segell garanteixen que la mel que es compra és fresca o recent
L'Associació d'Apicultores i Apicultors de Catalunya (AAAC), Agroxarxa i la Generalitat van presentar el lunes la nova marca col·lectiva Mel d'Apicultores i Apicultors de Catalunya (MAAC), amb l'objetiu d'identificar i donar valor a la mel produïda a Catalunya.
El segell de MAAC serà el distintiu que facilitarà al consumidor la identificació al mercat de la mel catalana amb origen, traçabilitat i frescor verificables, és a dir, garanteix que la mel que es compra és fresca o recent i de qualitat.
Segons l'AAAC, a la província de Lleida hi ha 5 marques de mel amb aquest segell distintiu: Eth Brinhon de Garòs, La Nostra Mel de Pavia, Mel Del Rusc de Lleida, Mel de la Comarca de Térmens i NaturApícola de Camarasa.
L'acte va ser presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, qui va recordar que “la mel és un tresor gastronòmic que es recol·lecta des de fa segles i que ha contribuït al desenvolupament dels territoris rurals de Catalunya”, reconeixent el producte com un símbol identitari.