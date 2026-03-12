BANCA
Tres bancs concentren prop del 78% del crèdit concedit a Lleida
La província catalana amb més concentració bancària i la que té més càrrega de població per oficina. Experts alerten del risc d’afectació a la competència
La província de Lleida presenta un dels nivells més elevats de concentració bancària a Catalunya. Actualment el 77,5% del crèdit concedit a la demarcació està en mans de només tres entitats, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell, segons destaca un estudi elaborat per l’Autoritat Catalana de la Competència sobre la concentració del sector bancari. Quan s’amplia l’anàlisi a les cinc principals entitats –s’hi afegeixen Santander i Ibercaja–, el pes sobre el mercat del crèdit ascendeix fins al 93,85%. A més aquestes concentren el 90,3% de les sucursals. Aquesta situació reflecteix el profund procés de reestructuració viscut per la banca des de la crisi financera del 2008, caracteritzat per fusions, absorcions i el tancament de nombroses oficines, sobretot a les zones més despoblades.
De fet, a la demarcació el nombre de sucursals ha caigut en més d’un 40% des d’aleshores. L’informe recorda que al tancament del 2023 a la demarcació hi havia 128 municipis, que concentren el 8,7 per cent de la població, que no disposaven de cap oficina bancària. Segons les últimes dades aquesta xifra se situaria ja en els 136 municipis, la qual cosa incrementa el risc d’exclusió financera.
A l’hora d’analitzar el crèdit, les tres líders del mercat representen el 72,53% del concedit a les grans empreses, mentre que la taxa és lleugerament superior (77,5%) en el cas de les llars i de les petites i mitjanes empreses (78,24%). Però el domini és absolut si s’estudia el pes dels cinc grans líders financers. La seua importància és superior al 91% en tots els segments, sent en el de les pimes el pes més gran (93,23%).
L’estudi destaca que Lleida presenta la càrrega de població més gran per oficina i també per caixer automàtic de Catalunya, malgrat ser la que menys població té.
Alternatives
Per compensar aquest risc, algunes entitats ofereixen alternatives per facilitar l’accés als serveis bancaris bàsics, sobretot en zones rurals i existeixen oficines mòbils. Aquesta alternativa, tanmateix, no ha estat del tot ben acollida, atès que diversos municipis ja hi han renunciat al considerar que el plantejament del servei no encaixa en territoris molt dispersos.
Els autors de l’informe assenyalen que l’elevada concentració pot afectar la competència i les condicions d’accés al crèdit, especialment per a petites empreses i autònoms.