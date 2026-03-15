Aquesta crisi agreujarà l’economia de moltes famílies, segons l’OCU
Utilitzar el cotxe ja és difícil per al 45% de les llars i menjar carn i peix, per al 40%. L’organització demana un IVA del 0% per als aliments bàsics
El 45% de les famílies tenen dificultats per afrontar les despeses del cotxe, el 33%, de la calefacció i el 40%, per comprar carn i peix, segons l’estudi de solvència de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que adverteix que la guerra al Pròxim Orient agreujarà la situació.
La situació econòmica de les llars ha millorat lleugerament el 2025, per tercer any consecutiu, al passar de 47,4 punts a 47,8 respecte al 2024, segons l’Estudi de Solvència Familiar de l’OCU, que recull l’experiència de 3.907 llars mitjançant una mostra de la població espanyola entre 25 i 79 anys i que varia en funció de la comunitat autònoma.
Extremadura, les Canàries i les Balears són les regions amb un índex de solvència familiar més baix, inferior als 46 punts, mentre que Euskadi se situa al capdavant amb 50 punts, seguit de Castella i Lleó i la Rioja, segons l’OCU.
L’estudi dona dades com que al 61% dels enquestats li resulta difícil o molt difícil estalviar o al 59% els va resultar complicat pagar les vacances. Per partides, destaquen les despeses del dentista, que al 49% els va resultar difícil o molt difícil pagar-lo; seguida de les ulleres i audiòfons (45%), l’ús de l’automòbil (45%), la hipoteca (42%), la salut mental (41%), la calefacció (33%) i els subministraments de gas, llum i aigua (29%). Respecte a les despeses d’alimentació, al 40% els va resultar difícil o molt difícil comprar carn o peix; al 31%, li va passar el mateix amb les fruites i verdures; i al 25% amb el pa, la pasta, l’arròs, l’oli i els lactis.
Davant d’aquesta situació i atesa la previsible nova pujada de l’IPC amb motiu del conflicte al Pròxim Orient, l’OCU insisteix al Govern central que redueixi l’IVA del 4 al 0 per als aliments bàsics, inclosa la carn i el peix, actualment subjectes al 10%.
En l’àrea d’habitatge, recorda la necessitat de facilitar els acords amb les entitats bancàries per reduir quotes mitjançant l’ampliació de terminis o concessió de moratòries per a les famílies amb dificultats per pagar la hipoteca.
Encara que augmenta fins al 43% el percentatge de famílies que no tenen dificultats per afrontar les despeses quotidianes, hi continua havent un tretze per cent de famílies amb dificultats per afrontar qualsevol tipus de despesa quotidiana i un quaranta-quatre per cent amb algunes dificultats en determinades partides.