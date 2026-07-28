LABORAL
Les cooperatives de treball lideren el creixement d’ocupació a Lleida: la meitat van augmentar plantilla el 2025
La meitat de les 288 que hi ha van augmentar la plantilla el 2025. Segons el Baròmetre Cooperatiu 2026 destaquen pel seu compromís amb la inclusió
El cooperativisme de treball manté una evolució positiva a la província de Lleida, que se situa entre els territoris amb millor comportament en matèria d’ocupació, segons el Baròmetre Cooperatiu 2026 elaborat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
La demarcació suma 288 cooperatives de treball, el 8,1% del total català, i destaca especialment pel dinamisme de les seues plantilles i pels seus indicadors d’inclusió social.
Una de les dades més rellevants és que el 50% de les cooperatives lleidatanes va augmentar la seua plantilla durant el 2025, un percentatge molt superior a la mitjana catalana, situada en el 36,5%.
A més, només el 18,8% va reduir el nombre de treballadors, la qual cosa situa Lleida entre les demarcacions amb millor comportament en la creació d’ocupació cooperativa.
L’informe també destaca el compromís de les cooperatives de Lleida amb la inclusió laboral.
El 23,54% compta amb persones amb discapacitat o diversitat funcional a les seues plantilles, el percentatge més elevat de Catalunya i molt per sobre de la mitjana del conjunt del sector, que se situa en el 14,53%.
Tanmateix, Lleida presenta el menor percentatge de socis que treballen a la mateixa cooperativa, amb un 74,74%, davant del 83,46% de mitjana catalana.
La presència femenina també manté un pes destacat. Les dones representen el 54,98% de les persones treballadores, el 56,51% de les persones sòcies, el 57,69% dels càrrecs de direcció i el 53,10% dels membres dels consells rectors de les cooperatives lleidatanes.
Catalunya
En el conjunt de Catalunya, el Baròmetre dibuixa un sector que manté la seua fortalesa malgrat la moderació del creixement econòmic. El 73,4% de les cooperatives va tancar el 2025 amb resultats positius, mentre que sis de cada deu van augmentar la seua facturació i el 78,4% va mantenir o va incrementar l’ocupació.
L’informe de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya conclou que el cooperativisme català entra en una fase d’estabilització després dels forts creixements posteriors a la pandèmia.