Alt seguiment de l’aturada a les càrnies
Segons sindicats, que diuen que els piquets van paralitzar l’entrada i sortida de camions per segon dia a les principals empreses del sector a Lleida amb moments de tensió
La segona jornada de la vaga iniciada dilluns per les plantilles de les indústries càrnies lleidatanes va registrar ahir un altre seguiment massiu, segons el sindicat CCOO, amb aturades d’entre el 70 i el 100% a les tres principals empreses de la demarcació, bonÀrea, Argal i Grup Jorge, que aglutinen la majoria dels 6.000 empleats de la indústria a la província. Els piquets van continuar instal·lats als accessos a les plantes d’aquestes firmes, ubicades a Guissona i Mollerussa, on durant tota la jornada van impedir l’entrada i sortida de camions a les instal·lacions.
En una de les concentracions l’empresa va retirar la barricada muntada amb maquinària pesant per deixar pas als camions, la qual cosa va generar moments de molta tensió. La vaga, que es preveu que s’allargui fins divendres, va ser convocada davant del bloqueig de les negociacions entre sindicats i patronals pel nou conveni col·lectiu del sector. Entre les principals reivindicacions de les plantilles figuren l’alça salarial mínim del 4% per al 2026 amb clàusula de revisió vinculada a l’IPC, així com la reducció de la jornada anual i una millora de l’ordenació del temps de treball. En aquest context, UGT va fer una crida a mantenir la participació en les restants jornades de vaga i va reiterar que les mobilitzacions continuaran mentre la patronal no s’avingui a negociar un conveni digne.
D’altra banda, CCOO va denunciar que hi ha escorxadors a Catalunya en els quals s’estan reemplaçant amb veterinaris oficials de la Generalitat i personal no habilitat els auxiliars de veterinària, que també es troben en vaga. El sindicat va afirmar que això vulnera el dret de vaga i va demanar a la Inspecció de Treball actuar.
En un altre ordre de coses, Unió de Pagesos va reclamar a la Generalitat que intervingui en el conflicte laboral del sector carni i exerceixi de mediador entre les parts per facilitar un acord que permeti posar fi a la vaga, assegurant que suposa un perjudici per als ramaders, que no poden portar als animals a l’escorxador.