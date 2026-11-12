BALANÇ
Agricultura preveu l’estabilització de la superfície d’alfals durant 2026-2027
El ministeri augura pujades per a la veça i el panís farratger. Apunta que l’alfals deshidratat recupera preu i Espanya consolida el lideratge dins de la UE
El sector espanyol de farratges, liderat per Lleida i Aragó, va tancar la campanya 2025/26 amb prop de 15 milions de tones de producció en verd, un 3% més que la mitjana de les cinc campanyes anteriors, segons les dades analitzades a la taula sectorial del ministeri d’Agricultura. En el cas de l’inici de la campanya 2026/2027, el departament que dirigeix Luis Planas estima que s’hi destinaran 525.000 hectàrees, un 1% més que la campanya passada i un 2% per sobre de la mitjana de les cinc anteriors.
Per espècies, s’estabilitza la superfície d’alfals respecte a la campanya anterior, amb 211.679 hectàrees, un 5,6% per sobre de la mitjana de les cinc últimes campanyes. La superfície de veça creix un 4,7% respecte a la campanya precedent i se situa en 182.503 hectàrees, mentre que el panís farratger baixa un 3%, per a un total de 130.512 hectàrees. En tots dos casos, la superfície suposa un ascens del 8% respecte a la mitjana de les cinc campanyes últimes.
Pel que fa als farratges transformats deshidratats, la producció a la passada campanya va ser de 996.000 tones, un 12% menys que l’anterior i un 21% per sota de la mitjana de les últimes cinc. Segons dades de l’Associació Europea de Deshidratadors, la producció espanyola durant la campanya 2026/2027 consolidarà el lideratge a la Unió Europea, tant en producció com en exportació, davant d’Itàlia i França.
Els preus dels farratges deshidratats s’han recuperat i, segons l’informe setmanal del ministeri, les cotitzacions de bales i pèl·lets d’alfals se situen, respectivament, un 7% i un 24% per sobre de les que es registraven a l’inici de la campanya, amb nivells més alts per a les de més qualitat.
Quant al comerç exterior, la quota d’Espanya suposa el 40% del total de les exportacions de farratges deshidratats de la Unió Europea. El mercat principal de destinació és l’Orient Mitjà, amb l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units al capdavant. Malgrat els problemes ocasionats per la situació bèl·lica a l’estret d’Ormuz, el sector ha pogut mantenir aquest flux comercial.
La producció a Espanya la passada campanya ha estat liderada per Aragó amb 562.339 tones amb destinació a transformació (-18,5 per cent) i Catalunya, en aquest cas pràcticament tota la collita de Lleida, amb un total de 215.836 tones (+1,3 per cent).