Culinàrium, l'empresa de més de 160 anys de Tàrrega, és reconeguda amb el Premi Nacional de Comerç 2026
Entre altres distincions es distingirà a 35 empreses centenàries entre les quals n'hi ha dos de lleidatanes: la Llibreria Papereria Caselles i Mobles Armengol
L'empresa Culinàrium de Tàrrega, fundada l'any 1863, ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Comerç 2026. Amb aquest reconeixement es destaca la trajectòria de la companyia familiar especialitzada en la venda d'articles de cuina i de parament de la llar.
Els guardons es lliuren aquest dijous a la tarda al Palau de la Generalitat en un acte presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. També es distingeixen 35 establiments centenaris de Catalunya entre el qual es reconeixerà a dos negocis lleidatans, la Llibreria Papereria Caselles i els Mobles Armengol.
A més del Premi Nacional i els 35 reconeixements hi ha altres categories: el Premi al Comerç més Innovador el rep Rosich Jewels, d'Igualada; la Millor Estratègia de Comunicació i Difusió és per Albina Moda, de Manlleu; el Premi als Valors Europeus del Comerç de Proximitat és pel Celler Cooperatiu d'Artés i GuillaGo, de Sant Hilari Sacalm, rep el guardó a la Iniciativa Col·lectiva.