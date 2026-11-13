La inflació a Lleida puja cinc dècimes i se situa en el 5,6%
L'habitatge i els subministraments energètics lideren l'increment de preus, seguits del transport
L'Índex de Preus de Consum (IPC) a la demarcació de Lleida s'ha situat en el 5,6% interanual al mes d'octubre, cinc dècimes més que al setembre, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació continua a l'alça a les comarques lleidatanes i la dada correspon a la taxa més alta des del febrer del 2023, que va arribar al 6,7%. L'IPC a la demarcació de Lleida se situa vuit dècimes per sobre de la de Catalunya (4,8%) i set per sobre de la del conjunt de l'Estat (4,9%). Per grups, l'habitatge i els subministraments energètics lideren l'increment de preus, seguits del transport.
En relació amb la variació mensual de preus, a la demarcació de Lleida han augmentat nou dècimes a l'octubre, una pujada més acusada que al mes de setembre, quan l'increment va ser del 0,4%. Per grups, continua l'encariment de la roba i el calçat amb un 9,3% d'increment mensual i destaca un 2,8% d'augment mensual pel que fa a l'àmbit educatiu. Pel que fa a l'alimentació, la xifra se situa en un 1,4%.
En termes interanuals, l'habitatge, l'aigua i l'electricitat, el gas i altres combustibles han registrat una pujada del 12%, mentre que els aliments un 3% i el sector de l'oci i la cultura un 5,9%. A més, el transport ha registrat un increment del 9,6%.