EMPRESA
Formació per a 334 autònoms de Lleida amb el programa ‘Consolida’t’
Amb l’associació del sector Amall, integrada a la Coell, i la conselleria d’Empresa. Catalunya té la taxa d’emprenedoria més gran de la seua història, el 9,7%
El programa Consolida’t, de l’Associació Multisectorial d’Autònoms de Lleida (Amall), ha format un total de 334 emprenedors en l’última dècada, dels quals 159 són dones i 175, homes, segons van explicar ahir el president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, i el d’Amall, Pere Roqué, en una jornada que va estar inaugurada pel conseller d’Empresa, Miquel Sàmper. Des del 2017 fins al 2020 el nombre de participants es va situar en 143, dels quals 99 eren homes i només 44, dones. A partir d’aquell any, la tendència va canviar, fins a ser 115 dones i 76 homes en aquest segon període.
Gardeñes va explicar que “hem estat presents al Segrià, la Segarra, el Pla d’Urgell, la Noguera, l’Urgell, les Garrigues, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Barcelonès, la Cerdanya, l’Anoia, el Baix Llobregat i el Solsonès. Han estat sessions formatives tant presencials com online per poder arribar al major nombre possible d’autònoms. Ha cobert necessitats d’un ampli ventall de sectors, de la construcció a l’estètica, passant pels instal·ladors.
Sàmper va destacar que “la innovació és imprescindible en qualsevol negoci en el dia d’avui, igual com la digitalització. Segurament, amb aquesta formació és molt més fàcil que ho aprenguin d’aquests empresaris” en el marc de Consolida’t. A més es va felicitar que Catalunya va tenir l’any passat la taxa d’emprenedoria més alta de tota la història, fins a situar-se en el 9,7% en l’actualitat. “A la meitat dels països més rics d’Europa, parlem del Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Suïssa, Àustria o els nòrdics, és d’un 9,8%. Estem a una dècima”, va remarcar. Va destacar que Catalunya està molt al davant de l’índex espanyol (7,8%). La Generalitat inverteix aquest any 33 milions d’euros en el programa Consolida’t, un 10% més que l’exercici passat.
Roqué, per la seua part, va destacar que les comarques de Lleida “tenen més de 40.000 autònoms que creen milers de llocs de treball a la província”.