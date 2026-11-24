AGRICULTURA
Cau el valor de l’exportació de fruita de pinyol malgrat l’augment de volum
Lleida ven fins al setembre més de 250.000 tones per 369 milions. Afrucat atribueix la pressió sobre els preus a una oferta-demanda massa “equilibrada”
El valor de les exportacions lleidatanes de fruita de pinyol ha caigut més d’un 6% entre gener i setembre d’aquest any, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, malgrat que el volum exportat ha augmentat vora el 8%, segons dades del ministeri d’Economia. En els primers nou mesos de l’any, Lleida ha venut fruita de pinyol a l’exterior per 369,13 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció del 6,33%. Tanmateix, el volum ha passat de 231.239 tones a 250.145, un 8,17% més que l’any passat.
El director general d’Afrucat, Manel Simon, va explicar que la campanya d’aquest any s’ha caracteritzat per un “equilibri” continu entre l’oferta i la demanda, que no ha deixat gaire acumulació d’estoc, a diferència de la passada, on va faltar fruita des del principi davant d’una demanda molt activa. “Hi ha hagut massa equilibri. Els compradors han pogut exercir molta pressió sobre el preu des de l’inici”, va assenyalar Simon, que va apuntar que l’anàlisi és general i el resultat pot ser diferent depenent del calibre i de les varietats més primerenques i les tardanes.
Així mateix, va remarcar que cap dels principals productors europeus de fruita de pinyol no ha patit una “calamitat climàtica” des del veto rus de l’any 2014 per les sancions després de la invasió de Crimea –que va suposar el tancament del principal mercat extracomunitari d’Espanya i continua sent la crisi recent més gran del sector–. “Hem tingut costos més elevats, hem intentat defensar la nostra posició però no ha estat fàcil”, va afegir Simon.
Totes les grans cartes exportadores de Lleida han patit aquesta descompensació. El valor de les exportacions de nectarina, al capdavant en vendes, ha baixat un 5,9% malgrat que el volum ha crescut un 6,6%, mentre que en els paraguaians ha estat del 4,8% (caiguda del valor) i del 13,5% (augment del volum) respectivament. Destaca el cas del préssec, que ha patit un descens del valor de l’11,6% malgrat que el volum s’ha incrementat un 4,04%.
Pera i poma, estables
Per la seua part, les exportacions lleidatanes de pera i poma han seguit una evolució regular. La primera ha tingut caigudes tant de valor (-8,4%) com de volum (-6,9%), mentre que la segona ha aconseguit augmentar les vendes a l’exterior.