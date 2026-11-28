AGRICULTURA
Asaja situa la liquidació mitjana de la fruita de pinyol en 50 cèntims el quilo
Afirma que només una part de les explotacions arribarà a cobrir costos, que situen en 45 cèntims. Urgeix una reducció d’impostos i de la Seguretat Social
Asaja va situar ahir en 50 cèntims d’euro la liquidació mitjana que reben els agricultors per la fruita de pinyol comercialitzada en la campanya d’aquest estiu, que estaria 5 cèntims per sobre dels costos de producció estimats per l’organització agrària. Així ho va explicar ahir el coordinador general de la sectorial de la fruita d’Asaja Lleida, Jordi Vidal. Va afirmar que hi haurà agricultors que tindran un balanç en números vermells, aquells que se situïn a la banda més baixa de les liquidacions. Amb un marge tan estret entre mitjana i costos, va alertar que amb un mínim problema en l’explotació, com afrontar el costos de baixes laborals, també es veuran en pèrdues. “Amb aquestes liquidacions podria semblar que ha estat un bon any, però la situació és molt diferent, tenint en compte que els costos s’han disparat”, va dir.
En aquesta línia, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va alertar de la delicada situació del sector i va afirmar que o s’aplica una rebaixa d’impostos i dels costos de la Seguretat Social o molts agricultors no podran resistir. Ho va explicar després d’una jornada organitzada per Asaja a Lleida sobre les novetats de la Declaració Única Agrària (DUN) de cara al 2027, en la qual es va posar en relleu, entre altres, l’increment del cost de la mà d’obra. Va xifrar en més d’un 35% l’increment dels sous en els últims cinc anys, als quals cal sumar l’encariment del gasoil i dels fertilitzants, entre altres aspectes. Les pujades de despeses han vingut acompanyades a l’última campanya, va recordar, per episodis de calor, factors que comprometen la rendibilitat de les explotacions.
Pere Roqué va posar en relleu la capacitat del sector agrari per generar ocupació més enllà de la campanya de recol·lecció. Va explicar que el sector dona ocupació a més de 20.000 persones durant els mesos d’estiu i manté més de 4.000 treballadors contractats al llarg de l’hivern, especialment per les tasques de poda. Per tot, va instar les administracions a impulsar bonificacions fiscals i en les cotitzacions de la Seguretat Social que permetin compensar l’increment dels costos de producció i garantir la continuïtat de les explotacions.