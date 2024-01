Puntàs a l'últim sospir

El Finques Prats Lleida Llista va rescatar un punt d’or (5-5) a l’últim sospir davant del segon classificat de l’OK Lliga, un Noia que va anar davant fins en tres ocasions, però que no va poder noquejar un quadre llistat que mai es va rendir. Malgrat el gran empat, els lleidatans no van evitar caure en zona de play-out arran de les victòries de Girona i Caldes.

El partit va començar trepidant, amb els dos equips buscant porteria, si bé va ser el Llista el que va gaudir de la primera clara en un tret de Paiva que va sortir fregant el pal. La insistència local va tenir premi pocs segons després en una jugada personal d’Aragonès que va acabar sorprenent per alt Blai Roca. Però poc li va durar l’alegria a l’equip d’Edu Amat, que va encaixar l’empat només deu segons més tard a l’aprofitar Esteller una bola morta dins de l’àrea lleidatana. Els llistats no van tenir ni temps per reaccionar, ja que pràcticament en la següent jugada Salvadó va fer pujar l’1-2.Per enèsima vegada en el que va de temporada al Finques Prats li tocava remar a contracorrent, però no va defallir i va seguir amb el seu joc ofensiu que el caracteritza. Aragonès, Paiva i Nico Ojeda van posar a prova Blai Roca, que va resoldre bé, encara que una acció seua sobre Folguera li va costar l’exclusió i un penal a favor dels lleidatans que Aragonès no va desaprofitar i va tornar a situar les taules. Però el Noia no va tardar gaire a recuperar l’avantatge. Va ser en un tret de Costa que Gabarró va desviar per sorprendre de nou Zapater.La situació hauria pogut ser molt pitjor, ja que Costa no va encertar en un un contra un davant del porter local i el mateix jugador va errar un penal en el minut 20. El Llista es va salvar d’encaixar el quart gol i hauria pogut arribar al descans amb el duel igualat, però Nico Ojeda va fallar una falta directa per l’exclusió del mateix Costa i tampoc va treure profit dels dos minuts que va jugar amb un home més.A la segona meitat, els llistats van sortir molt directes i van fer mèrits per fins i tot capgirar el partit, però els va continuar faltant encert. Folguera va fallar una altra falta directa en el 33 i Aragonès va topar amb Blai Roca poc abans que el Noia cometés la desena falta. La consegüent directa la va aprofitar aquesta vegada sí Paiva per situar l’enèsim empat i en la jugada següent el lusità roba una bola i assisteix Moncusí, que sol davant del porter no aconsegueix a marcar. I del que podia ser el 4-3 es va passar al 3-4 gràcies a la directa que va transformar Gabarró per la desena falta llistada. A quatre minuts per al final Bargalló gairebé va rematar amb el 3-5, però el Llista no es va rendir. Folguera va avisar i Aragonès, en el 48, va donar esperances situant el 4-5 de tret creuat. Edu Amat va treure Zapater per jugar amb cinc jugadors de pista i la decisió li va sortir a cor què vols, ja que Nico Ojeda va marcar el 5-5 definitiu a quatre segons del final que donava un punt d’or.

Edu Amat va lloar el joc i l’actitud dels seus jugadors davant d’un rival de gran nivell. “Sabíem de l’equip que era el Noia i la intensitat que posa en els partits. Teníem molt clar que no ens valia amb igualar-los en intensitat sinó que els havíem de guanyar, i crec que l’equip ho ha entès durant els 50 minuts”, va assenyalar el tècnic, que va lamentar que “a nivell defensiu ens continuen penalitzant molt els errors que cometem i això és una cosa que hem de treballar, però estic content amb l’actitud de l’equip, que mai es rendeix. Amb el 3-5, faltant uns 3 minuts, poca gent confiava en l’empat però els jugadors sí, i avui potser hem tingut aquesta fortuna al final que altres partits no hem tingut, però penso que l’empat és just perquè hem tingut ocasions per marcar”. Amat va reconèixer que “és un punt important que haurem de fer bo el pròxim cap de setmana a Igualada, però no deixem de ser conscients que és una Lliga molt competida i que els equips de baix han guanyat i ens han passat. És a dir, que malgrat el punt baixem dos places, per això la lectura és que hem de continuar treballant perquè serà una batalla fins al final”, va afirmar.

També va valorar haver trencat una ratxa de quatre derrotes, dos a la Champions i dos a la Lliga. “Era important no anar a Porto amb cinc derrotes, però l’important és que el gol ha entrat, encara que haurem d’afinar perquè no podem tenir sis ocasions i marcar un gol.”