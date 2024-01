Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) va assegurar que aquesta edició del Ral·li Dakar que acaba de finalitzar ha estat la “més difícil” per a ell, pels problemes de mecànica que s’han trobat durant la competició, i es va mostrar convençut que podia haver quedat “millor”.

“Ha estat el Dakar més difícil, per a mi i per a tot l’equip. Hem corregut molt des del principi, des de l’etapa pròleg, a cada quilòmetre, però la mecànica no ens va acompanyar i va sentenciar la nostra carrera a nivell esportiu. Tornem amb la sensació que podia haver anat millor, perquè havíem treballat molt per estar al més amunt possible”, va indicar després d’aterrar la matinada de dissabte a diumenge a l’aeroport del Prat.Després d’un bon inici de competició, va arribar a ocupar el lloc 24 de la general però va acabar al 80. En l’etapa reina, de 48 hores, “es va trencar el diferencial davanter i tot es va torçar. Creuar les dunes sense el diferencial davanter era impossible”, va explicar. “Ens vam quedar clavats en dos llocs i vam tardar més de cinc hores a treure el cotxe, cada vegada. Es va fer de nit i crec que vam prendre la bona decisió de parar a dormir, perquè en aquelles condicions era impossible fer les dunes a les fosques.”Va valorar positivament que “per a nosaltres ha estat important acabar tots els dies, tenir tots els waypoints i estar sempre al final de cada etapa”. “Però el retard acumulat abans de l’etapa de descans no es podia recuperar”, va afegir.“Els canvis que havíem fet a la Baixa Aragó i el Ral·li del Marroc, previs al Dakar, havien funcionat. Des de l’etapa pròleg vam veure que podíem córrer molt i, de fet, els parcials eren molt bons. És per això que sap greu que després sorgeixin contratemps que no havíem previst. Havíem treballat molt per estar al més amunt possible”, va insistir.Després de 19 Dakars, deu en motos i nou en cotxes, amb només tres abandons, va afegir que “hem d’analitzar què ha passat i com evitar-ho de cara a pròximes edicions”.